Россияне распространяют очередной фейк о количестве погибших бойцов ВСУ

Мужчина работает за компьютером. Фото: Pexels

Россияне распространяют очередной фейк о потерях украинской армии. Они заявляют, что журналисты якобы насчитали почти 300 000 погибших бойцов ВСУ.

Об этом сообщает Spravdi.

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Российский фейк

Россияне распространяют в сеть такую ложную информацию:

"За последние полтора года независимые украинские журналисты обнаружили 284 тысячи украинских военных некрологов, опубликованных их семьями и друзьями в соцсетях. Об этом пишут анонимные российские Telegram-каналы".

Пост, который распространяют россияне. Фото: t.me/spravdi

Spravdi отмечает, что материала о подсчете украинских военных некрологов нет ни у одного украинского издания. Российские пропагандисты придумали эти цифры, чтобы деморализовать граждан Украины.

Фейк о 284 000 некрологов противник распространял еще в августе 2023 года

"Правда, тогда, по словам журналистов "Комсомольской правды", подсчет в соцсетях проводил российский военный эксперт Руслан Татаринов", — говорится в сообщении.

Через некоторое время он превратился в "украинских независимых журналистов", чтобы лучше повлиять на граждан Украины.

Spravdi отмечает, что данные о потерях ВСУ — государственная тайна, верить подобным вбросам — не стоит.

Пост Spravdi. Фото: скриншот

Напомним, российские хакеры создали очередное дипфейк-видео с участием Валерия Залужного. В нем главнокомандующий ВСУ "призывает" украинских бойцов поднять мятеж против президента Украины Владимира Зеленского.

Также мы писали, что министр обороны Украины Рустем Умеров отреагировал на заявление нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он сравнил депутата с российскими пропагандистами.