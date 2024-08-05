ЦПД спротував фейк росіян про невдалу підготовку українських пілотів на F-16

Українські пілоти тренуються на F-16. Фото ілюстративне: Цензор.НЕТ

Російські пропагандистські Telegram-канали поширюють нібито звіт Міністерства національної оборони Румунії, який стосується перебігу підготовки українських пілотів до управління винищувачами F-16. Зокрема заявляється, що українські пілоти не вивчили англійської мови, що є ключовим етапом підготовки.

Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації у понеділок, 5 серпня.

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Також звіті нібито було вказано, що українські пілоти погано засвоїли матеріал та вживали спиртні напої.

Звернувшись до Міністерства національної оборони Румунії, ЦПД зумів з'ясувати, що поширюваний росіянами звіт є фальшивим, а отже інформація в ньому також є фейковою.



Наразі відомо, що цей "документ" було створено на основі 5 та 12 сторінок звіту діяльності румунського Міністерства оборони за 2023 рік.

Варто також зазначити, що у тексті багато помилок та одруківок, що, ймовірно, є результатом автоматичного перекладу з іншої мови.