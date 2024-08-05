ЦПИ протянул фейк россиян о неудачной подготовке украинских пилотов на F-16

Россияне распространяют фейки о неудачной подготовке украинских пилотов на F-16
Российские пропагандистские Telegram-каналы распространяют якобы отчет Министерства национальной обороны Румынии, касающийся хода подготовки украинских пилотов к управлению истребителями F-16. В частности, заявляется, что украинские пилоты не выучили английский язык, что является ключевым этапом подготовки.
Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации в понедельник, 5 августа.
Дезинформация об украинских пилотах
Также в отчете якобы было указано, что украинские пилоты плохо усвоили материал и употребляли спиртные напитки.
Обратившись в Министерство национальной обороны Румынии, ЦПИ сумел выяснить, что распространяемый россиянами отчет является фальшивым, а значит, информация в нем также является фейковой.
Пока известно, что этот "документ" был создан на основе 5 и 12 страниц отчета деятельности румынского Министерства обороны за 2023 год.
Стоит отметить, что в тексте много ошибок и опечаток, что, вероятно, является результатом автоматического перевода с другого языка.
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