ЦПИ протянул фейк россиян о неудачной подготовке украинских пилотов на F-16

Украинские пилоты тренируются на F-16. Фото иллюстративное: Цензор.НЕТ

Российские пропагандистские Telegram-каналы распространяют якобы отчет Министерства национальной обороны Румынии, касающийся хода подготовки украинских пилотов к управлению истребителями F-16. В частности, заявляется, что украинские пилоты не выучили английский язык, что является ключевым этапом подготовки.

Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации в понедельник, 5 августа.

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Также в отчете якобы было указано, что украинские пилоты плохо усвоили материал и употребляли спиртные напитки.

Обратившись в Министерство национальной обороны Румынии, ЦПИ сумел выяснить, что распространяемый россиянами отчет является фальшивым, а значит, информация в нем также является фейковой.

Пока известно, что этот "документ" был создан на основе 5 и 12 страниц отчета деятельности румынского Министерства обороны за 2023 год.

Стоит отметить, что в тексте много ошибок и опечаток, что, вероятно, является результатом автоматического перевода с другого языка.