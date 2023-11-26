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Росіяни продають крадену в Україні техніку з українськими етикетками

26 листопада 2023 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росіяни продають крадену в Україні техніку з українськими етикетками
Росіяни продають крадені в Україні холодильники. Фото: t.me/Crimeanwind
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Холодильники, які окупанти поцупили тікаючи з України, продаються в російському Краснодарському краї. Щобільше росіяни навіть не додумались здерти етикетки.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

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Зазначається, що росіяни продають крадені холодильники, навіть не знявши етикетку. Так, на техніці видніється український прапор та вказані властивості українською мовою.

Росіяни продають крадені в Україні холодильники
Росіяни продають крадені в Україні холодильники. Фото: t.me/Crimeanwind

"А дивуватися нема чому — "друга армія світу" навіть унітази б/в та собачі будки краде", — додали в соцмережі.

Росіяни продають крадені в Україні холодильники
Росіяни продають крадені в Україні холодильники. Фото: t.me/Crimeanwind
Росіяни продають крадені в Україні холодильники
Росіяни продають крадені в Україні холодильники. Фото: t.me/Crimeanwind

Що ще вкрали росіяни

Нагадаємо, що туристи з Росії вирішили привезти додому цілу валізу сувенірів, які вони майже поцупили в готелі в турецькій Аланії. Однак задуми росіян викрили.

Також ми писали, що в Москві біля Кремля росіяни продають речі та побутову техніку, яку вкрали під час мародерства в Україні. Серед "товарів" — військова форма ЗСУ.

Додамо, що загарбники крадуть не лише техніку, а й тварин. Так, окупанти займаються вивезенням тварин з українського природного заповідника "Асканія-Нова" у Херсонській області. Тварин незаконно транспортують до Сафарі-парку, що у Краснодарі.

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