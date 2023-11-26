Росіяни продають крадену в Україні техніку з українськими етикетками
Холодильники, які окупанти поцупили тікаючи з України, продаються в російському Краснодарському краї. Щобільше росіяни навіть не додумались здерти етикетки.
Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".
Росіяни продають поцуплені холодильники
Зазначається, що росіяни продають крадені холодильники, навіть не знявши етикетку. Так, на техніці видніється український прапор та вказані властивості українською мовою.
"А дивуватися нема чому — "друга армія світу" навіть унітази б/в та собачі будки краде", — додали в соцмережі.
Що ще вкрали росіяни
Нагадаємо, що туристи з Росії вирішили привезти додому цілу валізу сувенірів, які вони майже поцупили в готелі в турецькій Аланії. Однак задуми росіян викрили.
Також ми писали, що в Москві біля Кремля росіяни продають речі та побутову техніку, яку вкрали під час мародерства в Україні. Серед "товарів" — військова форма ЗСУ.
Додамо, що загарбники крадуть не лише техніку, а й тварин. Так, окупанти займаються вивезенням тварин з українського природного заповідника "Асканія-Нова" у Херсонській області. Тварин незаконно транспортують до Сафарі-парку, що у Краснодарі.
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