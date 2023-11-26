Россияне продают ворованную в Украине технику с украинскими этикетками

Россияне продают украденные в Украине холодильники. Фото: t.me/Crimeanwind

Холодильники, которые оккупанты украли убегая из Украины, продаются в российском Краснодарском крае. Более того россияне даже не додумались содрать этикетки.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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Россияне продают украденные холодильники

Отмечается, что россияне продают ворованные холодильники даже не сняв этикетку. Так, на технике видны украинский флаг и указанные свойства на украинском языке.

Россияне продают украденные в Украине холодильники. Фото: t.me/Crimeanwind

"А удивляться нечему — "вторая армия мира" даже унитазы б/у и собачьи будки ворует", — добавили в соцсети.

Россияне продают украденные в Украине холодильники. Фото: t.me/Crimeanwind

Россияне продают украденные в Украине холодильники. Фото: t.me/Crimeanwind

Что еще украли россияне

Напомним, что туристы из России решили привезти домой целый чемодан сувениров, которые они почти украли в гостинице в турецкой Алании. Однако замыслы россиян разоблачили.

Также мы писали, что в Москве возле Кремля россияне продают вещи и бытовую технику, которую украли во время мародерства в Украине. Среди "товаров" — военная форма ВСУ.

Добавим, что захватчики воруют не только технику, но и животных. Так, оккупанты занимаются вывозом животных из украинского природного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области. Животных незаконно транспортируют в Сафари-парк в Краснодаре.