Россияне продают ворованную в Украине технику с украинскими этикетками
Холодильники, которые оккупанты украли убегая из Украины, продаются в российском Краснодарском крае. Более того россияне даже не додумались содрать этикетки.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".
Россияне продают украденные холодильники
Отмечается, что россияне продают ворованные холодильники даже не сняв этикетку. Так, на технике видны украинский флаг и указанные свойства на украинском языке.
"А удивляться нечему — "вторая армия мира" даже унитазы б/у и собачьи будки ворует", — добавили в соцсети.
Что еще украли россияне
Напомним, что туристы из России решили привезти домой целый чемодан сувениров, которые они почти украли в гостинице в турецкой Алании. Однако замыслы россиян разоблачили.
Также мы писали, что в Москве возле Кремля россияне продают вещи и бытовую технику, которую украли во время мародерства в Украине. Среди "товаров" — военная форма ВСУ.
Добавим, что захватчики воруют не только технику, но и животных. Так, оккупанты занимаются вывозом животных из украинского природного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области. Животных незаконно транспортируют в Сафари-парк в Краснодаре.
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