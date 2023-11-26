Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне продают ворованную в Украине технику с украинскими этикетками arrow

Россияне продают ворованную в Украине технику с украинскими этикетками

26 ноября 2023 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россияне продают ворованную в Украине технику с украинскими этикетками
Россияне продают украденные в Украине холодильники. Фото: t.me/Crimeanwind
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Холодильники, которые оккупанты украли убегая из Украины, продаются в российском Краснодарском крае. Более того россияне даже не додумались содрать этикетки.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Читайте также:

Россияне продают украденные холодильники

Отмечается, что россияне продают ворованные холодильники даже не сняв этикетку. Так, на технике видны украинский флаг и указанные свойства на украинском языке.

Россияне продают ворованные в Украине холодильники
Россияне продают украденные в Украине холодильники. Фото: t.me/Crimeanwind

"А удивляться нечему — "вторая армия мира" даже унитазы б/у и собачьи будки ворует", — добавили в соцсети.

Россияне продают ворованные в Украине холодильники
Россияне продают украденные в Украине холодильники. Фото: t.me/Crimeanwind
Россияне продают ворованные в Украине холодильники
Россияне продают украденные в Украине холодильники. Фото: t.me/Crimeanwind

Что еще украли россияне

Напомним, что туристы из России решили привезти домой целый чемодан сувениров, которые они почти украли в гостинице в турецкой Алании. Однако замыслы россиян разоблачили.

Также мы писали, что в Москве возле Кремля россияне продают вещи и бытовую технику, которую украли во время мародерства в Украине. Среди "товаров" — военная форма ВСУ.

Добавим, что захватчики воруют не только технику, но и животных. Так,  оккупанты занимаются вывозом животных из украинского природного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области. Животных незаконно транспортируют в Сафари-парк в Краснодаре.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Актуальное по теме