Російська армія проводить навчання в Азовському морі, — Плетенчук

Російський військовий корабель. Фото: росЗМІ

Речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук російська сторона проводить тренування свого ударного угрупування в Азовському морі. Він зазначив, що в морі знаходиться шість російських кораблів, з яких три оснащені крилатими ракетами типу "Буян-М".

Про це він повідомив на брифінгу в Media Center Ukraine — Ukrinform у вівторок, 18 червня.

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"Три є носіями крилатих ракет проєкту "Буян-М", і три великі десантні кораблі. Враховуючи характер їхніх дій та склад угруповання, можна зробити висновок, що це навчальний процес", — сказав Плетенчук.

Він також підкреслив, що російські кораблі знаходяться поруч з цивільними суднами, які вони використовують як "живий щит".

Нагадаємо, останнім часом військові спостерігають значне зростання активності росіян у повітряному просторі над Чорним морем. Так, авіація та дрони окупантів щодня виконують понад десяток вильотів.

Раніше ми повідомляли, що обстріли кораблів, які перевозять продовольство Чорним морем, з боку росіян зменшилися. Це сталося не тільки завдяки ефективній роботі українських дронів та Збройних сил України, але й за участі країн-партнерів.