Российская армия проводит учения в Азовском море, — Плетенчук.

Российский военный корабль. Фото: росСМИ

Спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук российская сторона проводит тренировку своей ударной группировки в Азовском море. Он отметил, что в море находится шесть российских кораблей, из которых три оснащены крылатыми ракетами типа "Буян-М".

Об этом он сообщил на брифинге в Media Center Ukraine - Ukrinform во вторник, 18 июня.

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"Три являются носителями крылатых ракет проекта "Буян-М", и три больших десантных корабля. Учитывая характер их действий и состав группировки, можно заключить, что это учебный процесс", — сказал Плетенчук.

Он также подчеркнул, что российские корабли находятся рядом с гражданскими судами, которые они используют в качестве "живого щита".

Напомним, в последнее время военные наблюдают значительный рост активности россиян в воздушном пространстве Черного моря. Так, авиация и дроны оккупантов ежедневно выполняют более десятка вылетов.

Ранее мы сообщали, что обстрелы кораблей, перевозящих продовольствие по Черному морю, со стороны россиян уменьшились. Это произошло не только благодаря эффективной работе украинских дронов и Вооруженных сил Украины, но и при участии стран-партнеров.