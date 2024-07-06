Росіяни вдарили КАБами по Селидовому Донецької області — є жертви

Селидове Донецької області після удару авіабомбами. Фото: t.me/VadymFilashkin

У п'ятницю, 5 липня, росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Селидовому Донецької області. Унаслідок цієї атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Росіяни скинули на Селидове дві керовані авіабомби. Обидві ворожі цілі влучили на територію підприємств. Щонайменше п'ятеро людей загинули, а ще вісім зазнали поранень.

Наслідки російського обстрілу в Селидовому. Фото: t.me/VadymFilashkin

Російський обстріл Селидового. Фото: t.me/VadymFilashkin

Руйнування в Селидовому. Фото: t.me/VadymFilashkin

Наслідки російського удару по Селидовому. Фото: t.me/VadymFilashkin 1 / 4

Пошкодження різного ступеня отримали 15 приватних будинків, 21 автомобіль, чотири крамниці і промислова будівля.

"Кожен день ми маємо нові й нові приклади російських воєнних злочинів на нашій землі. Ніхто не може почуватися в безпеці в Донецькій області.Закликаю знову і знову: не доводьте до крайнощів! Евакуюйтесь своєчасно!" — закликав громадян очільник ОВА.

Нагадаємо, ніч проти 6 липня також була неспокійною. У багатьох областях лунав сигнал повітряної тривоги. Російські окупанти вкотре атакували Україну ударними безпілотниками.

Також ми повідомляли про те, що в Сумах уночі 6 липня багато разів лунали вибухи. Після одного з вибухів у місті частково зникла електроенергія — унаслідок знеструмлення всіх об'єктів водоканалу довелося припинити подачу води.