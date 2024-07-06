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Росіяни вдарили КАБами по підприємствах у Донецькій області — є загиблі

6 липня 2024 08:31
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Росіяни вдарили КАБами по Селидовому Донецької області — є жертви
Селидове Донецької області після удару авіабомбами. Фото: t.me/VadymFilashkin
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У п'ятницю, 5 липня, росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Селидовому Донецької області. Унаслідок цієї атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Росіяни скинули на Селидове дві керовані авіабомби. Обидві ворожі цілі влучили на територію підприємств. Щонайменше п'ятеро людей загинули, а ще вісім зазнали поранень.

  • Наслідки обстрілу Донецької області 5 липня
    Наслідки російського обстрілу в Селидовому. Фото: t.me/VadymFilashkin
  • Руйнування після обстрілу Селидового 5 липня
    Російський обстріл Селидового. Фото: t.me/VadymFilashkin
  • Руйнування в Селидовому Донецької області після удару КАБами 5 липня
    Руйнування в Селидовому. Фото: t.me/VadymFilashkin
  • Селидове Донецької області після обстрілу 5 липня
    Наслідки російського удару по Селидовому. Фото: t.me/VadymFilashkin
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Пошкодження різного ступеня отримали 15 приватних будинків, 21 автомобіль, чотири крамниці і промислова будівля.

"Кожен день ми маємо нові й нові приклади російських воєнних злочинів на нашій землі. Ніхто не може почуватися в безпеці в Донецькій області.Закликаю знову і знову: не доводьте до крайнощів! Евакуюйтесь своєчасно!" — закликав громадян очільник ОВА.

Нагадаємо, ніч проти 6 липня також була неспокійною. У багатьох областях лунав сигнал повітряної тривоги. Російські окупанти вкотре атакували Україну ударними безпілотниками.

Також ми повідомляли про те, що в Сумах уночі 6 липня багато разів лунали вибухи. Після одного з вибухів у місті частково зникла електроенергія — унаслідок знеструмлення всіх об'єктів водоканалу довелося припинити подачу води.

Донецька область обстріли поранення загиблі авіабомба

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