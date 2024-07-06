Россияне ударили КАБами по Селидову Донецкой области — есть жертвы

Селидово Донецкой области после удара авиабомбами. Фото: t.me/VadymFilashkin

В пятницу, 5 июля, россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по Селидову Донецкой области. В результате этой атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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Россияне сбросили на Селидово две управляемые авиабомбы. Обе вражеские цели попали на территорию предприятий. Как минимум пять человек погибли, а еще восемь получили ранения.

Последствия российского обстрела в Селидово. Фото: t.me/VadymFilashkin

Российский обстрел Селидово. Фото: t.me/VadymFilashkin

Разрушения в Селидово. Фото: t.me/VadymFilashkin

Последствия российского удара по Селидово. Фото: t.me/VadymFilashkin 1/4 ​ 4

Повреждения разной степени получили 15 частных домов, 21 автомобиль, четыре магазина и промышленное здание.

"Каждый день мы имеем новые и новые примеры российских военных преступлений на нашей земле. Никто не может чувствовать себя в безопасности в Донецкой области. Призываю снова и снова: не доводите до крайностей! Эвакуируйтесь вовремя!" — призвал граждан глава ОВА.

Напомним, ночь на 6 июля также была неспокойной. Во многих областях раздавался сигнал воздушной тревоги. Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками.

Также мы сообщали о том, что в Сумах ночью 6 июля много раз раздавались взрывы. После одного из взрывов в городе частично исчезла электроэнергия — из-за обесточивания всех объектов водоканала пришлось прекратить подачу воды.