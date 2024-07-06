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Россияне ударили КАБами по предприятиям в Донецкой области — есть погибшие

6 июля 2024 08:31
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Россияне ударили КАБами по Селидову Донецкой области — есть жертвы
Селидово Донецкой области после удара авиабомбами. Фото: t.me/VadymFilashkin
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В пятницу, 5 июля, россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по Селидову Донецкой области. В результате этой атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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Что известно об обстреле Донецкой области 5 июля

Россияне сбросили на Селидово две управляемые авиабомбы. Обе вражеские цели попали на территорию предприятий. Как минимум пять человек погибли, а еще восемь получили ранения.

  • Последствия обстрела Донецкой области 5 июля
    Последствия российского обстрела в Селидово. Фото: t.me/VadymFilashkin
  • Разрушение после обстрела Селидового 5 июля
    Российский обстрел Селидово. Фото: t.me/VadymFilashkin
  • Разрушение в Селидово Донецкой области после удара КАБами 5 июля
    Разрушения в Селидово. Фото: t.me/VadymFilashkin
  • Селидово Донецкой области после обстрела 5 июля
    Последствия российского удара по Селидово. Фото: t.me/VadymFilashkin
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Повреждения разной степени получили 15 частных домов, 21 автомобиль, четыре магазина и промышленное здание.

"Каждый день мы имеем новые и новые примеры российских военных преступлений на нашей земле. Никто не может чувствовать себя в безопасности в Донецкой области. Призываю снова и снова: не доводите до крайностей! Эвакуируйтесь вовремя!" —  призвал граждан глава ОВА.

Напомним, ночь на 6 июля также была неспокойной. Во многих областях раздавался сигнал воздушной тревоги. Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками.

Также мы сообщали о том, что в Сумах ночью 6 июля много раз раздавались взрывы. После одного из взрывов в городе частично исчезла электроэнергия — из-за обесточивания всех объектов водоканала пришлось прекратить подачу воды.

Донецкая область обстрелы ранение погибшие авиабомба

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