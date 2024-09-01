Росіяни вдарили по цивільних вантажівках на Сумщині — в прокуратурі поділилися деталями

Пошкоджена вантажівка. Фото: прокуратура Сумщини

Російські загарбники заявили про ліквідацію нібито колони української техніки, яка направлялась у місто Суджа Курської області. Але це виявилися звичайні вантажівки, які поблизу поля чекали на завантаження агропродукції.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Сумщини у Telegram.

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"Ворог на своїх ресурсах поширює інформацію про нібито ліквідацію колони техніки, яка направлялась у Суджу", — йдеться у повідомленні.

Як пояснили у прокуратурі, вантажівки на фото очікували на завантаження сої та стояли поблизу поля.

Пошкоджені вантажівки. Фото: прокуратура Сумщини

Пошкоджені вантажівки. Фото: прокуратура Сумщини

Пошкоджені вантажівки. Фото: прокуратура Сумщини

Пошкоджені вантажівки. Фото: прокуратура Сумщини

Пошкоджені вантажівки. Фото: прокуратура Сумщини

Пошкоджені вантажівки. Фото: прокуратура Сумщини

Пошкоджені вантажівки. Фото: прокуратура Сумщини

Пошкоджені вантажівки. Фото: прокуратура Сумщини 1 / 8

Правоохоронці наголосили, що це черговий злочин терористів проти мирного населення в порушення законів та звичаїв війни.