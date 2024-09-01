Россияне ударили по гражданским грузовикам в Сумской области — в прокуратуре поделились деталями

Россияне ударили по гражданским грузовикам на Сумщине — росСМИ распространили фейк
1 сентября 2024 14:15
Поврежденный грузовик. Фото: прокуратура Сумщины
Российские захватчики заявили о ликвидации якобы колонны украинской техники, которая направлялась в город Суджа Курской области. Но это оказались обычные грузовики, которые возле поля ждали загрузки агропродукции.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сумщины в Telegram.
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"Враг на своих ресурсах распространяет информацию о якобы ликвидации колонны техники, которая направлялась в Суджу", — говорится в сообщении.
Как объяснили в прокуратуре, грузовики на фото ожидали загрузки сои и стояли вблизи поля.
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Поврежденные грузовики. Фото: прокуратура Сумщины
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Поврежденные грузовики. Фото: прокуратура Сумщины
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Поврежденные грузовики. Фото: прокуратура Сумщины
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Поврежденные грузовики. Фото: прокуратура Сумщины
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Поврежденные грузовики. Фото: прокуратура Сумщины
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Поврежденные грузовики. Фото: прокуратура Сумщины
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Поврежденные грузовики. Фото: прокуратура Сумщины
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Поврежденные грузовики. Фото: прокуратура Сумщины
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Правоохранители подчеркнули, что это очередное преступление террористов против мирного населения в нарушение законов и обычаев войны.
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