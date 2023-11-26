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Росіяни вивезли з ТОТ українського зерна на майже 1 млрд доларів, — Шмигаль

26 листопада 2023 13:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни вивезли з ТОТ українського зерна на майже 1 млрд доларів, — Шмигаль
Росіяни вивозять зерно з України. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

За період окупації українських територій з 24 лютого 2022 року росіяни вкрали та вивезли зерна на майже 1 млрд доларів. Щоденно окупанти можуть вивозити 12 тис. тонн зернових.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час другого міжнародного саміту Grain from Ukraine, пише Радіо Свобода.

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"Окупанти підготували технічні засоби, аби щодня викрадати та вивозити із захоплених територій по 12 тис. тонн зерна", — сказав Шмигаль.

За його словами, росіянам це вдалося лише частково, бо український опір змусив ворога відступати.

"Але обсяги вкраденого вражають — це мільйони тонн зернових на суму близько 1 млрд доларів. Пограбування України Росією продовжується й зараз", — додав прем'єр.

За даними Шмигаля, цього року в Україні прогнозується 79 млн тонн урожаю, що на 10% більше, ніж у попередні роки.

Нагадаємо, що від початку роботи гуманітарних коридорів у Чорному морі ними вже скористалися 153 судна. Наразі вага експортованої агропродукції з портів Великої Одеси становить понад 5,6 мільйона тонн. 

Крім того, ми писали, що українське зерно як вивозили нелегально, так і вивозять — зернотрейдери не поспішають переводити свою роботу в легальне поле. Як наслідок щороку бюджет країни не отримує мінімум 5 млрд доларів.

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