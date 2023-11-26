Россияне вывезли из ВОТ украинского зерна почти на 1 млрд долларов, — Шмыгаль

Россияне вывозят зерно из Украины. Фото: соцсети

За период оккупации украинских территорий с 24 февраля 2022 года россияне украли и вывезли зерна почти на 1 млрд долларов. Ежедневно оккупанты могут вывозить 12 тыс. тонн зерновых.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время второго международного саммита Grain from Ukraine, пишет Радио Свобода.

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"Оккупанты подготовили технические средства, чтобы ежедневно похищать и вывозить с захваченных территорий по 12 тыс. тонн зерна", — сказал Шмыгаль.

По его словам, россиянам это удалось лишь частично, потому что украинское сопротивление заставило врага отступать.

"Но объемы украденного поражают — это миллионы тонн зерновых на сумму около 1 млрд долларов. Ограбление Украины Россией продолжается и сейчас", — добавил премьер.

По данным Шмыгаля, в текущем году в Украине прогнозируется 79 млн тонн урожая, что на 10% больше, чем в предыдущие годы.

Напомним, что с начала работы гуманитарных коридоров в Черном море ими уже воспользовались 153 судна. В настоящее время вес экспортированной агропродукции из портов Большой Одессы составляет более 5,6 млн тонн.

Кроме того, мы писали, что украинское зерно как вывозилось нелегально, так и вывозится — зернотрейдеры не спешат переводить свою работу в легальное поле. Как следствие, ежегодно бюджет страны не получает минимум 5 млрд долларов.