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Росіяни влучили у житловий будинок в Херсоні — загинула жінка

20 січня 2024 12:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни влучили у житловий будинок в Херсоні — загинула жінка
Наслідки російського обстрілу у Херсоні. Фото: Національна поліція
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Херсонській області через російські обстріли одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Росіяни інтенсивно атакували Херсон та передмістя сьогодні, 20 січня.

Про це повідомляє Національна поліція.

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Наслідки ворожої атаки по Херсону

Зазначається, що найбільше у місті постраждав Дніпровський район. В цій місцевості ворожий снаряд влучив у квартиру, внаслідок чого загинула 65-річна жінка.

наслідки обстрілів на Херсонщині
Наслідки російського обстрілу у Херсоні. Фото: Національна поліція

"Поранення отримав і 16-річний хлопець, його доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та пораненням ноги", — додали у повідомленні.

Атака БпЛА

Крім того, армія РФ безпілотником атакувала бригаду водоканалу, яка займалася ремонтом біля об'єкта критичної інфраструктури. 

наслідки обстрілів на Херсонщині
Автомобіль, який постраждав внаслідок атаки РФ. Фото: Нацполіція

Через вибух було значно пошкоджено автомобіль підприємтсва. На щастя, співробітники не отримали поранень. 

наслідки обстрілів у Херсоні
Автомобіль, який постраждав внаслідок атаки РФ. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше російські окупанти вдарили по Херсону. Внаслідок ворожого обстрілу виникли перебої з електроенергією.

смерть
Херсон
поліція
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люди
війна в Україні

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