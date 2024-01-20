Росіяни влучили у житловий будинок в Херсоні — загинула жінка

Наслідки російського обстрілу у Херсоні. Фото: Національна поліція

У Херсонській області через російські обстріли одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Росіяни інтенсивно атакували Херсон та передмістя сьогодні, 20 січня.

Про це повідомляє Національна поліція.

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Наслідки ворожої атаки по Херсону

Зазначається, що найбільше у місті постраждав Дніпровський район. В цій місцевості ворожий снаряд влучив у квартиру, внаслідок чого загинула 65-річна жінка.

Наслідки російського обстрілу у Херсоні. Фото: Національна поліція

"Поранення отримав і 16-річний хлопець, його доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та пораненням ноги", — додали у повідомленні.

Атака БпЛА

Крім того, армія РФ безпілотником атакувала бригаду водоканалу, яка займалася ремонтом біля об'єкта критичної інфраструктури.

Автомобіль, який постраждав внаслідок атаки РФ. Фото: Нацполіція

Через вибух було значно пошкоджено автомобіль підприємтсва. На щастя, співробітники не отримали поранень.

Автомобіль, який постраждав внаслідок атаки РФ. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше російські окупанти вдарили по Херсону. Внаслідок ворожого обстрілу виникли перебої з електроенергією.