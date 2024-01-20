Росіяни влучили у житловий будинок в Херсоні — загинула жінка
У Херсонській області через російські обстріли одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Росіяни інтенсивно атакували Херсон та передмістя сьогодні, 20 січня.
Про це повідомляє Національна поліція.
Наслідки ворожої атаки по Херсону
Зазначається, що найбільше у місті постраждав Дніпровський район. В цій місцевості ворожий снаряд влучив у квартиру, внаслідок чого загинула 65-річна жінка.
"Поранення отримав і 16-річний хлопець, його доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та пораненням ноги", — додали у повідомленні.
Атака БпЛА
Крім того, армія РФ безпілотником атакувала бригаду водоканалу, яка займалася ремонтом біля об'єкта критичної інфраструктури.
Через вибух було значно пошкоджено автомобіль підприємтсва. На щастя, співробітники не отримали поранень.
Нагадаємо, раніше російські окупанти вдарили по Херсону. Внаслідок ворожого обстрілу виникли перебої з електроенергією.
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