Россияне попали в жилой дом в Херсоне — погибла женщина
В Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения. Россияне интенсивно атаковали Херсон и пригород сегодня, 20 января.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Последствия вражеской атаки по Херсону
Отмечается, что больше всего в городе пострадал Днепровский район. В этой местности вражеский снаряд попал в квартиру, в результате чего погибла 65-летняя женщина.
"Ранение получил и 16-летний парень, его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и ранением ноги", — добавили в сообщении.
Атака БпЛА
Кроме того, армия РФ беспилотником атаковала бригаду водоканала, которая занималась ремонтом возле объекта критической инфраструктуры.
Из-за взрыва был значительно поврежден автомобиль предприятия. К счастью, сотрудники не получили ранения.
Напомним, ранее российские оккупанты ударили по Херсону. В результате вражеского обстрела возникли перебои с электроэнергией.
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