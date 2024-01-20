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Россияне попали в жилой дом в Херсоне — погибла женщина

20 января 2024 12:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне попали в жилой дом в Херсоне — погибла женщина
Последствия обстрела в Херсоне. Фото: Национальная полиция
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения. Россияне интенсивно атаковали Херсон и пригород сегодня, 20 января.

Об этом сообщает Национальная полиция.

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Последствия вражеской атаки по Херсону

Отмечается, что больше всего в городе пострадал Днепровский район. В этой местности вражеский снаряд попал в квартиру, в результате чего погибла 65-летняя женщина.

последствия обстрелов в Херсонской области
Последствия обстрела в Херсоне. Фото: Национальная полиция

"Ранение получил и 16-летний парень, его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и ранением ноги", — добавили в сообщении.

Атака БпЛА

Кроме того, армия РФ беспилотником атаковала бригаду водоканала, которая занималась ремонтом возле объекта критической инфраструктуры.

последствия обстрелов в Херсонской области
Автомобиль, который пострадал в результате атаки РФ. Фото: Нацполиция

Из-за взрыва был значительно поврежден автомобиль предприятия. К счастью, сотрудники не получили ранения.

последствия обстрелов в Херсоне
Автомобиль, который пострадал в результате атаки РФ. Фото: Нацполиция

Напомним, ранее российские оккупанты ударили по Херсону. В результате вражеского обстрела возникли перебои с электроэнергией.

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Херсон
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