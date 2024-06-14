Обстріли Харківщини 14 червня — стали відомі наслідки

Рятувальник після авіаційного обстрілу. Фото: ДСНС Харківщини

Ворог минулої доби в черговий раз завдав авіаударів по Харківській області. Постраждалих та жертв немає, але є руйнація цивільної інфраструктури та осель мирних мешканців.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Харківщини у п'ятницю, 14 червня.

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Як зазначили у ДСНС Харківщини, ворог знову завдав авіаційних ударів по прифронтових регіонах області.

"Сталися руйнації та пожежі у житловому секторі с. Куп'янськ-Вузловий та с. Глушківка Куп'янського району", — повідомили рятувальники.

Площа пожеж після обстрілу склала 200 квадратних метрів. Також горів автомобіль і було пошкоджено три житлові будинки.

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: ДСНС Харківщини

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС Харківщини

Руйнація після обстрілів росіян. Фото: ДСНС Харківщини 1 / 3

До ліквідації пошкоджень були залучені працівники рятувальних служб а також медики. На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що кількість російських обстрілів міста з застосуванням систем С-300 значно зменшилася. Проте він застеріг, що загроза обстрілів все ще залишається.

Нагадаємо, 13 червня у прифронтовому Харкові сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування черговий раз вилучили смертельно небезпечну плануючу авіаційну бомбу УМПБ Д-30СН.