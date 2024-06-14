Обстріли Харківщини 14 червня — стали відомі наслідки

Росіяни вночі атакували два населених пункти Харківщини — наслідки обстрілів
Ворог минулої доби в черговий раз завдав авіаударів по Харківській області. Постраждалих та жертв немає, але є руйнація цивільної інфраструктури та осель мирних мешканців.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Харківщини у п'ятницю, 14 червня.
Авіаобстріл Харківщини
Як зазначили у ДСНС Харківщини, ворог знову завдав авіаційних ударів по прифронтових регіонах області.
"Сталися руйнації та пожежі у житловому секторі с. Куп'янськ-Вузловий та с. Глушківка Куп'янського району", — повідомили рятувальники.
Площа пожеж після обстрілу склала 200 квадратних метрів. Також горів автомобіль і було пошкоджено три житлові будинки.
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Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: ДСНС Харківщини
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Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС Харківщини
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Руйнація після обстрілів росіян. Фото: ДСНС Харківщини
До ліквідації пошкоджень були залучені працівники рятувальних служб а також медики. На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих.
Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що кількість російських обстрілів міста з застосуванням систем С-300 значно зменшилася. Проте він застеріг, що загроза обстрілів все ще залишається.
Нагадаємо, 13 червня у прифронтовому Харкові сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування черговий раз вилучили смертельно небезпечну плануючу авіаційну бомбу УМПБ Д-30СН.
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