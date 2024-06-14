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Росіяни вночі атакували два населених пункти Харківщини — наслідки обстрілів

14 червня 2024 10:28
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Обстріли Харківщини 14 червня — стали відомі наслідки
Рятувальник після авіаційного обстрілу. Фото: ДСНС Харківщини
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Ворог минулої доби в черговий раз завдав авіаударів по Харківській області. Постраждалих та жертв немає, але є руйнація цивільної інфраструктури та осель мирних мешканців.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Харківщини у п'ятницю, 14 червня.

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Як зазначили у ДСНС Харківщини, ворог знову завдав авіаційних ударів по прифронтових регіонах області. 

"Сталися руйнації та пожежі у житловому секторі с. Куп'янськ-Вузловий та с. Глушківка Куп'янського району", — повідомили рятувальники.

Площа пожеж після обстрілу склала 200 квадратних метрів. Також горів автомобіль і було пошкоджено три житлові будинки.

  • Обстріл Харківщини
    Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: ДСНС Харківщини
  • Наслідки обстрілу
    Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС Харківщини
  • Обстріл Харківської області
    Руйнація після обстрілів росіян. Фото: ДСНС Харківщини
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До ліквідації пошкоджень були залучені працівники рятувальних служб а також медики. На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих. 

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що кількість російських обстрілів міста з застосуванням систем С-300 значно зменшилася. Проте він застеріг, що загроза обстрілів все ще залишається.

Нагадаємо, 13 червня у прифронтовому Харкові сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування черговий раз вилучили смертельно небезпечну плануючу авіаційну бомбу УМПБ Д-30СН. 

Харків
росіяни
ДСНС
авіація
війна
рятувальники
обстріли
Харківська область

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