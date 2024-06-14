Обстрелы Харьковщины 14 июня стали известны последствия

Россияне ночью атаковали два населенных пункта Харьковщины — последствия обстрелов
Враг минувших суток в очередной раз нанес авиаудары по Харьковской области. Пострадавших и жертв нет, но есть разрушение гражданской инфраструктуры и жилищ мирных жителей.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Харьковщины в пятницу, 14 июня.
Авиаобстрел Харьковщины
Как отметили в ГСЧС Харьковщины, враг снова нанес авиационные удары по прифронтовым регионам области.
"Произошли разрушения и пожары в жилом секторе с. Купянск-Узловой и с. Глушковка Купянского района", — сообщили спасатели.
Площадь пожаров после обстрела составила 200 квадратных метров. Также горел автомобиль и были повреждены три жилых дома.
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Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: ГСЧС Харьковщины
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Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС Харьковщины
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Разрушение после обстрелов россиян. Фото: ГСЧС Харьковщины
К ликвидации повреждений были привлечены работники спасательных служб, а также медики. К счастью, обошлось без погибших и травмированных.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что количество российских обстрелов города с применением систем С-300 значительно уменьшилось. Однако он предостерег, что угроза обстрелов все еще остается.
Напомним, 13 июня в прифронтовом Харькове саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования в очередной раз изъяли смертельно опасную планирующую авиационную бомбу УМПБ Д-30СН.
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