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Россияне ночью атаковали два населенных пункта Харьковщины — последствия обстрелов

14 июня 2024 10:28
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Обстрелы Харьковщины 14 июня стали известны последствия
Спасатель после авиационного обстрела. Фото: ГСЧС Харьковщины
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Враг минувших суток в очередной раз нанес авиаудары по Харьковской области. Пострадавших и жертв нет, но есть разрушение гражданской инфраструктуры и жилищ мирных жителей.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Харьковщины в пятницу, 14 июня.

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Как отметили в ГСЧС Харьковщины, враг снова нанес авиационные удары по прифронтовым регионам области.

"Произошли разрушения и пожары в жилом секторе с. Купянск-Узловой и с. Глушковка Купянского района", — сообщили спасатели.

Площадь пожаров после обстрела составила 200 квадратных метров. Также горел автомобиль и были повреждены три жилых дома.

  • Обстрел Харьковщины
    Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Последствия обстрела
    Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Обстрел Харьковской области
    Разрушение после обстрелов россиян. Фото: ГСЧС Харьковщины
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К ликвидации повреждений были привлечены работники спасательных служб, а также медики. К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что количество российских обстрелов города с применением систем С-300 значительно уменьшилось. Однако он предостерег, что угроза обстрелов все еще остается.

Напомним, 13 июня в прифронтовом Харькове саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования в очередной раз изъяли смертельно опасную планирующую авиационную бомбу УМПБ Д-30СН.

Харьков
россияне
ГСЧС
авиация
война
спасатели
обстрелы
Харьковская область

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