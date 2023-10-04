Росіяни заявили про атаку безпілотника на військову частину: що відомо
Безпілотник атакував військову частину в Карачеві Брянської області. Попередньо постраждалих немає.
Про це повідомляють росЗМІ.
Деталі випадку в Брянській області
Інцидент, за словами видань, стався близько 3 години ночі. БпЛА літакового типу впав та вибухнув на території військової частини 55443.
Російські Telegram-канали активно публікують відео з моментами влучення, на яких чути звуки потужних вибухів.
Самі росіяни в коментарях діляться своїми переживаннями, "перебуванням у шоці".
Міноборони РФ повідомило, що російські військові нібито збили у Білгородській, Брянській та Курській областях 31 український безпілотник. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз розповідав, що вночі у регіоні знищили один дрон.
Нагадаємо, що раніше в Курську теж повідомляли про вибухи. Там працювала ППО. Територію РФ ніби атакував український БпЛА.