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Росіяни заявили про атаку безпілотника на військову частину: що відомо

4 жовтня 2023 10:18
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор
Росіяни заявили про атаку безпілотника на військову частину: що відомо
Безпілотник в небі. Фото: РНБО України
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор

Безпілотник атакував військову частину в Карачеві Брянської області. Попередньо постраждалих немає.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Деталі випадку в Брянській області

Інцидент, за словами видань, стався близько 3 години ночі. БпЛА літакового типу впав та вибухнув на території військової частини 55443.

Російські Telegram-канали активно публікують відео з моментами влучення, на яких чути звуки потужних вибухів. 

Самі росіяни в коментарях діляться своїми переживаннями, "перебуванням у шоці". 

Коментарі росіян. Фото: ASTRA
Коментарі росіян. Фото: ASTRA

Міноборони РФ повідомило, що російські військові нібито збили у Білгородській, Брянській та Курській областях 31 український безпілотник. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз розповідав, що вночі у регіоні знищили один дрон.

Нагадаємо, що раніше в Курську теж повідомляли про вибухи. Там працювала ППО. Територію РФ ніби атакував український БпЛА.

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