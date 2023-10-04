Росіяни заявили про атаку безпілотника на військову частину: що відомо

Безпілотник в небі. Фото: РНБО України

Безпілотник атакував військову частину в Карачеві Брянської області. Попередньо постраждалих немає.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Деталі випадку в Брянській області

Інцидент, за словами видань, стався близько 3 години ночі. БпЛА літакового типу впав та вибухнув на території військової частини 55443.

Російські Telegram-канали активно публікують відео з моментами влучення, на яких чути звуки потужних вибухів.

Самі росіяни в коментарях діляться своїми переживаннями, "перебуванням у шоці".

Коментарі росіян. Фото: ASTRA

Коментарі росіян. Фото: ASTRA

Міноборони РФ повідомило, що російські військові нібито збили у Білгородській, Брянській та Курській областях 31 український безпілотник. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз розповідав, що вночі у регіоні знищили один дрон.

Нагадаємо, що раніше в Курську теж повідомляли про вибухи. Там працювала ППО. Територію РФ ніби атакував український БпЛА.