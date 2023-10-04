Россияне заявили об атаке беспилотника на воинскую часть: что известно

Беспилотник в небе. Фото: СНБО Украины

Беспилотник атаковал военную часть в Карачеве Брянской области. Предварительно пострадавших нет.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Инцидент, по словам изданий, произошел около 3 часов ночи. БПЛА самолетного типа упал и взорвался на территории воинской части 55443.

Российские Telegram-каналы активно публикуют видео с моментами попадания, на которых слышны звуки мощных взрывов.

Сами россияне в комментариях делятся своими переживаниями, "пребыванием в шоке".

Комментарии россиян. Фото: ASTRA

Комментарии россиян. Фото: ASTRA

Минобороны РФ сообщило, что российские военные якобы сбили в Белгородской, Брянской и Курской областях 31 украинский беспилотник. Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказывал, что ночью в регионе был уничтожен один дрон.

Напомним, что ранее в Курске тоже сообщали о взрывах. Там работала ПВО. Территорию РФ будто бы атаковал украинский БпЛА.