Повітряна тривога в Україні ввечері 3 липня — загроза ударних дронів

Росіяни запустили "шахеди" — повітряна тривога шириться областями
Повітряна тривога в Україні зараз 3 липня охопила кілька північно-східних областей, зокрема Сумську й Чернігівську. Мешканців цих регіонів попереджають про загрозу ударних безпілотників, а жителів Харківської — про пуски керованих авіаційних бомб.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога 3 липня
За даними військових, є загроза "шахедів" у Сумській і Чернігівській областях. Згодом Повітряні сили попередили про нову групу ударних безпілотників, яка потрапила до Сумщини.
Водночас у Харківській області зберігається загроза, пов'язана з пусками КАБ.
Наразі повітряна тривога продовжується в Сумській, Чернігівській, Харківській областях, а також традиційно небезпека оголошена в тимчасово окупованих Луганській області та Криму.
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