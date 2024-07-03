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Росіяни запустили "шахеди" — повітряна тривога шириться областями

3 липня 2024 23:32
оновлено: 00:02
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні ввечері 3 липня — загроза ударних дронів
Безпілотник летить у повітряному просторі. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 3 липня охопила кілька північно-східних областей, зокрема Сумську й Чернігівську. Мешканців цих регіонів попереджають про загрозу ударних безпілотників, а жителів Харківської — про пуски керованих авіаційних бомб.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога 3 липня

За даними військових, є загроза "шахедів" у Сумській і Чернігівській областях. Згодом Повітряні сили попередили про нову групу ударних безпілотників, яка потрапила до Сумщини.

Водночас у Харківській області зберігається загроза, пов'язана з пусками КАБ.

Повітряна тривога в Україні ввечері 3 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога продовжується в Сумській, Чернігівській, Харківській областях, а також традиційно небезпека оголошена в тимчасово окупованих Луганській області та Криму.

Чому повітряна тривога ввечері 3 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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