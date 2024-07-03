Повітряна тривога в Україні ввечері 3 липня — загроза ударних дронів

Безпілотник летить у повітряному просторі. Фото: Reuters

Повітряна тривога в Україні зараз 3 липня охопила кілька північно-східних областей, зокрема Сумську й Чернігівську. Мешканців цих регіонів попереджають про загрозу ударних безпілотників, а жителів Харківської — про пуски керованих авіаційних бомб.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога 3 липня

За даними військових, є загроза "шахедів" у Сумській і Чернігівській областях. Згодом Повітряні сили попередили про нову групу ударних безпілотників, яка потрапила до Сумщини.

Водночас у Харківській області зберігається загроза, пов'язана з пусками КАБ.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога продовжується в Сумській, Чернігівській, Харківській областях, а також традиційно небезпека оголошена в тимчасово окупованих Луганській області та Криму.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...