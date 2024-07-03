Зросла кількість жертв внаслідок удару по Дніпру — в ОВА озвучили цифри

Штаб Нацполіції поряд з місцем вибуху в Дніпрі. Фото: начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Внаслідок ранкового обстрілу Дніпра загинули п'ятеро людей. Кількість постраждалих зросла до 39 людей. Ліквідація наслідків атаки на місто триває.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в ефірі телемарафону "Єдині новини" в середу, 3 липня.

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Наслідки атаки на Дніпро

П'ятеро людей загинули та 39 зазнали травм внаслідок атаки на Дніпро 3 липня. Зранку окупанти здійснили комбіновану атаку на місто із застосуванням ракет та "шахедів".

"Серед постраждалих — 14-річна дівчинка. Третина постраждалих зараз перебуває в лікарні, двоє тяжкі, надається меддопомога. Все для їхнього одужання в нас є", — розповів начальник Дніпропетровської ОВА.

У місті після ворожої атаки здійнялося кілька пожеж. Наразі рятувальники вже загасили вогонь. Одна пожежа сталася на території медзакладу. Пошкоджені промислове підприємство, торговельний центр. Триває ліквідація наслідків російських ударів, працюють відповідні служби та комунальники.

Нагадаємо, 3 липня Росія здійснила масовану атаку на Дніпро: ворог запускав ракети та ударні безпілотники.

Під час російської атаки на Дніпро було пошкоджено один з торговельних центрів та сусідні будівлі.

Як ми повідомляли, вранці 3 липня в Україні лунала повітряна тривога: фіксувалася загроза для південних та східних областей.

4 липня у Дніпрі оголошено днем жалоби за жертвами російського обстрілу 3 липня.