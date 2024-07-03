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Вибухи у Дніпрі — пошкоджено один з торговельних центрів

3 липня 2024 09:57
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Атака на Дніпро 3 липня — пошкоджено один з ТЦ
Пошкоджений ТЦ у Дніпрі. Фото: Telegram канал ХДніпро
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У середу, 3 липня у Дніпрі пролунали вибухи. Після чого з'явилася інформація про те, що було пошкоджено один з торговельних центрів. 

Про це повідомляє Telegram канал ХДніпро.

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Внаслідок вибуху повилітали вікна в ТЦ, уламки впали на авто.

Дніпро
Пошкоджений ТЦ у Дніпрі. Фото: Telegram канал ХДніпро

Також постраждали сусідні споруди поряд с торговельним центром.

Зокрема, пошкоджено відділення Ощадбанку.

Дніпро
Пошкоджене відділення Ощадбанку. Фото: Telegram канал ХДніпро

Інформації про поранених чи загиблих немає.

Також повідомляється про пожежу біля одного з медзакладів міста і задимлення у одному з приміщень.

атака на Дніпро
Розбите скло та уламки впали на авто. Фото: Telegram канал ХДніпро

Нагадаємо, 3 липня у Дніпрі пролунали вибухи. Ймовірно, вдалося збити безпілотник типу "Шахед".

Майже одночасно вибухи лунали і у Запоріжжі.

Вранці, 3 липня, в Україні лунала повітряна тривога. Під загрозою атаки перебували південні та східні регіони нашої країни.

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