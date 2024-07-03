Атака на Дніпро 3 липня — пошкоджено один з ТЦ

Вибухи у Дніпрі — пошкоджено один з торговельних центрів
У середу, 3 липня у Дніпрі пролунали вибухи. Після чого з'явилася інформація про те, що було пошкоджено один з торговельних центрів.
Про це повідомляє Telegram канал ХДніпро.
У Дніпрі пошкоджено торговельний центр
Внаслідок вибуху повилітали вікна в ТЦ, уламки впали на авто.
Також постраждали сусідні споруди поряд с торговельним центром.
Зокрема, пошкоджено відділення Ощадбанку.
Інформації про поранених чи загиблих немає.
Також повідомляється про пожежу біля одного з медзакладів міста і задимлення у одному з приміщень.
Нагадаємо, 3 липня у Дніпрі пролунали вибухи. Ймовірно, вдалося збити безпілотник типу "Шахед".
Майже одночасно вибухи лунали і у Запоріжжі.
Вранці, 3 липня, в Україні лунала повітряна тривога. Під загрозою атаки перебували південні та східні регіони нашої країни.
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