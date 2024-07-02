Російський удар по Дніпру 28 червня — рятувальники знайшли тіло другої жертви

Рятувальники розбирають завали будинку в Дніпрі, у який влучила російська ракета. Фото: ДСНС

У ніч проти 2 липня в Дніпрі під завалами багатоповерхівки рятувальники знайшли тіло жінки. У житловий будинок кілька днів тому влучила російська ракета.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Лисак зазначив, що вже відомо про двох людей, які загинули у п'ятницю, 28 червня.

"Роботи на місці події тривають. Надзвичайники розібрали близько 70% конструкцій", — написав він.

Рятувальники розбирають завали будинку. Фото: ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що рятувальники виявили під завалами тіло жінки на рівні 7-го поверху.

"Кількість загиблих збільшилася до двох. Постраждало 12 осіб, з них одна дитина, врятовано дві особи", — розповіли в ДСНС.

Нагадаємо, 28 червня російська армія вдарила ракетою по міській житловій дев'ятиповерхівці. Була інформація про зниклих безвісти та одну жертву.

Через певний час двоє мешканців пошкодженої багатоповерхівки, яких не було вдома на момент обстрілу, вийшли на зв'язок.

Мер міста Борис Філатов повідомив, що всі постраждалі внаслідок атаки ворога можуть отримати компенсацію.