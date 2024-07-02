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В Днепре увеличилось количество погибших в результате российского обстрела — ОВА

2 июля 2024 09:50
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Российский удар по Днепру 28 июня — спасатели обнаружили тело второй жертвы
Спасатели разбирают завалы дома в Днепре, в который попала российская ракета. Фото: ГСЧС
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В ночь на 2 июля в Днепре под завалами многоэтажки спасатели обнаружили тело женщины. В жилой дом несколько дней назад попала российская ракета.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Лысак отметил, что уже известно о двух погибших в пятницу 28 июня.

"Работы на месте происшествия продолжаются. Спасатели разобрали около 70% конструкций", — написал он.

Обстрел Днепра
Спасатели разбирают завалы дома. Фото: ГСЧС

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что спасатели обнаружили под завалами тело женщины на уровне 7-го этажа.

"Количество погибших увеличилось до двух. Пострадали 12 человек, из них один ребенок, спасены два человека", — рассказали в ГСЧС.

Напомним, 28 июня российская армия ударила ракетой по городской жилой девятиэтажке . Была информация о пропавших без вести и одну жертву.

Через некоторое время двое жильцов поврежденной многоэтажки, которых не было дома на момент обстрела, вышли на связь .

Мэр города Борис Филатов сообщил, что все пострадавшие в результате атаки врага могут получить компенсацию .

ГСЧС Днепр обстрелы спасатели дом жертва Россия ракетный удар погибшие

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