Российский удар по Днепру 28 июня — спасатели обнаружили тело второй жертвы

В Днепре увеличилось количество погибших в результате российского обстрела — ОВА
В ночь на 2 июля в Днепре под завалами многоэтажки спасатели обнаружили тело женщины. В жилой дом несколько дней назад попала российская ракета.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Число погибших из-за атаки на Днепр возросло
Лысак отметил, что уже известно о двух погибших в пятницу 28 июня.
"Работы на месте происшествия продолжаются. Спасатели разобрали около 70% конструкций", — написал он.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что спасатели обнаружили под завалами тело женщины на уровне 7-го этажа.
"Количество погибших увеличилось до двух. Пострадали 12 человек, из них один ребенок, спасены два человека", — рассказали в ГСЧС.
Напомним, 28 июня российская армия ударила ракетой по городской жилой девятиэтажке . Была информация о пропавших без вести и одну жертву.
Через некоторое время двое жильцов поврежденной многоэтажки, которых не было дома на момент обстрела, вышли на связь .
Мэр города Борис Филатов сообщил, что все пострадавшие в результате атаки врага могут получить компенсацию .
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