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Удар по будинку в Дніпрі — двоє мешканців вийшли на зв'язок

29 червня 2024 18:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стала відома доля ще двох мешканців будинку в Дніпрі, у який 29 червня влучила ракета
Аварійно-рятувальні роботи. Фото: Дніпропетровська ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у суботу, 29 червня, завдали ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі. Наразі двоє мешканців багатоповерхівки вийшли на зв'язок, їх не було вдома на момент обстрілу.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram у суботу, 30 червня.

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За словами Лисака, на зв'язок вийшли двоє мешканців багатоповерхівки у Дніпрі, яка була понівечена під час вчорашньої атаки — це мама і син, з ними все гаразд.

Ракетна атака на Дніпро 29 червня - скільки людей поранено
Аварійно-рятувальні роботи. Фото: Дніпропетровська ОВА

"Коли сталася трагедія, родини не було вдома. Доля ще кількох людей залишається невідомою", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА зазначив, що пошуково-рятувальна операція продовжується, працівники ДСНС розбирають перекриття зруйнованих поверхів. 

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Скриншот допису Лисака

Раніше у МВС показали кадри рятувальної операції у Дніпрі на місці удару ракети. Згодом частина зруйнованої багатоповерхівки обвалилася.

Одна з мешканців будинку розповіла про перші хвилини після "прильоту" по Дніпру вчора. В той момент вона разом з бабусею та дідусем перебувала в коридорі своєї квартири, куди їх покликала мати.

Поліція ідентифікувала одного із загиблих жителів багатоповерхівки — нею виявилася 76-річна жінка. Крім того, поранено 12 людей.

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Дніпро
ракети
будинок
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ракетний удар

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