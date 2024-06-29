Стала відома доля ще двох мешканців будинку в Дніпрі, у який 29 червня влучила ракета

Удар по будинку в Дніпрі — двоє мешканців вийшли на зв'язок
Російські загарбники у суботу, 29 червня, завдали ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі. Наразі двоє мешканців багатоповерхівки вийшли на зв'язок, їх не було вдома на момент обстрілу.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram у суботу, 30 червня.
Обстріл Дніпра 29 червня
За словами Лисака, на зв'язок вийшли двоє мешканців багатоповерхівки у Дніпрі, яка була понівечена під час вчорашньої атаки — це мама і син, з ними все гаразд.
"Коли сталася трагедія, родини не було вдома. Доля ще кількох людей залишається невідомою", — йдеться у повідомленні.
Голова ОВА зазначив, що пошуково-рятувальна операція продовжується, працівники ДСНС розбирають перекриття зруйнованих поверхів.
Раніше у МВС показали кадри рятувальної операції у Дніпрі на місці удару ракети. Згодом частина зруйнованої багатоповерхівки обвалилася.
Одна з мешканців будинку розповіла про перші хвилини після "прильоту" по Дніпру вчора. В той момент вона разом з бабусею та дідусем перебувала в коридорі своєї квартири, куди їх покликала мати.
Поліція ідентифікувала одного із загиблих жителів багатоповерхівки — нею виявилася 76-річна жінка. Крім того, поранено 12 людей.
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