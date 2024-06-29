Стала известна судьба еще двух жителей дома в Днепре, в который 29 июня попала ракета

Аварийно спасательные работы. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские захватчики в субботу, 29 июня, нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре. В настоящее время двое жителей многоэтажки вышли на связь, их не было дома на момент обстрела.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram в субботу, 30 июня.

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По словам Лысака, на связь вышли двое жителей многоэтажки в Днепре, которая была повреждена во время вчерашней атаки — это мама и сын, с ними все хорошо.

Аварийно спасательные работы. Фото: Днепропетровская ОВА

"Когда произошла трагедия, семьи не было дома. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной", — говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что поисково-спасательная операция продолжается, работники ГСЧС разбирают перекрытие разрушенных этажей.

Скриншот поста Лысака

Ранее в МВД показали кадры спасательной операции в Днепре на месте удара ракеты. Позже часть разрушенной многоэтажки обрушилась.

Одна из жильцов дома рассказала о первых минутах после "прилета" по Днепру вчера. В тот момент она вместе с бабушкой и дедушкой находилась в коридоре своей квартиры, куда их позвала мать.

Полиция идентифицировала одного из погибших жителей многоэтажки — ею оказалась 76-летняя женщина. Кроме того, ранены 12 человек.