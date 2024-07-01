Ракетний обстріл Дніпра 1 липня — є постраждалі та руйнування

Будівля школи постраждала під час російського удару. Фото: Суспільне Дніпро

У ніч на 1 липня російська армія завдала удару по Дніпру. Унаслідок обстрілу є постраждалі та руйнування.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

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За даними поліції, через російську атаку є постраждалі, проте їхню кількість наразі не називають.

"Внаслідок нічної ворожої атаки по Дніпру є постраждалі, серед них неповнолітній хлопець: поліція працює на місці влучання", — йдеться у повідомленні.

На місці обстрілу працює мобільний пункт прийому звернень. Фото: Нацполіція

Зазначається, що ворожа атака завдала збитків цивільному населенню та бізнесу.

"У житловому районі потрощені будівлі, дахи та вікна приватних будинків, автівки, магазини", — розповіли правоохоронці.

У поліції додали, що на місці обстрілу для постраждалих працює мобільний пункт прийому звернень.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня у Дніпрі прогриміла серія вибухів. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомив, що по місту вдарили балістикою. За попередньою інформацією, це була ракета "Іскандер-М".

Згодом стало відомо, що під час обстрілу було пошкоджено будинки й супермаркет.