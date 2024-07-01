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Нічна атака на Дніпро — у поліції розповіли про наслідки та постраждалих

1 липня 2024 10:47
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Ракетний обстріл Дніпра 1 липня — є постраждалі та руйнування
Будівля школи постраждала під час російського удару. Фото: Суспільне Дніпро
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У ніч на 1 липня російська армія завдала удару по Дніпру. Унаслідок обстрілу є постраждалі та руйнування.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

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За даними поліції, через російську атаку є постраждалі, проте їхню кількість наразі не називають.

"Внаслідок нічної ворожої атаки по Дніпру є постраждалі, серед них неповнолітній хлопець: поліція працює на місці влучання", — йдеться у повідомленні.

атака на Дніпро
На місці обстрілу працює мобільний пункт прийому звернень. Фото: Нацполіція

Зазначається, що ворожа атака завдала збитків цивільному населенню та бізнесу.

"У житловому районі потрощені будівлі, дахи та вікна приватних будинків, автівки, магазини", — розповіли правоохоронці.

У поліції додали, що на місці обстрілу для постраждалих працює мобільний пункт прийому звернень.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня у Дніпрі прогриміла серія вибухів. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомив, що по місту вдарили балістикою. За попередньою інформацією, це була ракета "Іскандер-М".

Згодом стало відомо, що під час обстрілу було пошкоджено будинки й супермаркет.

війна Дніпро обстріли ракета війна в Україні ракетний удар Нацполіція

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