Ракетний обстріл Дніпра 1 липня — є постраждалі та руйнування

Нічна атака на Дніпро — у поліції розповіли про наслідки та постраждалих
У ніч на 1 липня російська армія завдала удару по Дніпру. Унаслідок обстрілу є постраждалі та руйнування.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.
Наслідки російського удару по Дніпру
За даними поліції, через російську атаку є постраждалі, проте їхню кількість наразі не називають.
"Внаслідок нічної ворожої атаки по Дніпру є постраждалі, серед них неповнолітній хлопець: поліція працює на місці влучання", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворожа атака завдала збитків цивільному населенню та бізнесу.
"У житловому районі потрощені будівлі, дахи та вікна приватних будинків, автівки, магазини", — розповіли правоохоронці.
У поліції додали, що на місці обстрілу для постраждалих працює мобільний пункт прийому звернень.
Нагадаємо, у ніч на 1 липня у Дніпрі прогриміла серія вибухів. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомив, що по місту вдарили балістикою. За попередньою інформацією, це була ракета "Іскандер-М".
Згодом стало відомо, що під час обстрілу було пошкоджено будинки й супермаркет.
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