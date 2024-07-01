У Дніпрі внаслідок ракетного удару вночі 1 липня є руйнування

Руйнування в Дніпрі після нічного обстрілу. Фото: "Суспільне"

Унаслідок балістичного удару по Дніпру вночі в понеділок, 1 липня, є руйнування. У районі епіцентру вибуху в будинках пошкоджено вікна.

Про це повідомило "Суспільне".

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Після одного з вибухів пошкоджено супермаркет і прилеглі магазини. За попередньою інформацією, поранених немає.













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Фото: "Суспільне"

Нагадаємо, після другої ночі у Дніпрі прогриміла серія вибухів. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомив, що по місту вдарили балістикою. За попередньою інформацією, це була ракета "Іскандер-М".

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