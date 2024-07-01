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У Дніпрі внаслідок обстрілу пошкоджено будинки й супермаркет, — ЗМІ

1 липня 2024 06:15
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У Дніпрі внаслідок ракетного удару вночі 1 липня є руйнування
Руйнування в Дніпрі після нічного обстрілу. Фото: "Суспільне"
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Унаслідок балістичного удару по Дніпру вночі в понеділок, 1 липня, є руйнування. У районі епіцентру вибуху в будинках пошкоджено вікна.

Про це повідомило "Суспільне".

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Після одного з вибухів пошкоджено супермаркет і прилеглі магазини. За попередньою інформацією, поранених немає.

  • Руйнування після обстрілу Дніпра 1 липня
     
  • Наслідки обстрілу Дніпра вночі 1 липня
     
  • Пошкодження після ракетного удару по Дніпру вночі 1 липня
     
  • Наслідки ракетного удару по Дніпру вночі 1 липня
     
  • Наслідки балістичної атаки на Дніпро вночі 1 липня
     
  • Руйнування після ракетного удару по Дніпру вночі 1 липня
     
  • Руйнування в житловому районі Дніпра після ракетного удару вночі 1 липня
     
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Фото: "Суспільне"

Нагадаємо, після другої ночі у Дніпрі прогриміла серія вибухів. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомив, що по місту вдарили балістикою. За попередньою інформацією, це була ракета "Іскандер-М".

Також ми повідомляли, що ввечері в неділю, 30 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Уламки ворожої ракети вилучили в 14-поверховий житловий будинок. Постраждали шестеро людей. Серед постраждалих дитина — 11-річна дівчинка. У всіх потерпілих гостра реакція на стрес.

Дніпро Дніпропетровська область обстріли ракета

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