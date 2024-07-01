У Дніпрі внаслідок ракетного удару вночі 1 липня є руйнування

У Дніпрі внаслідок обстрілу пошкоджено будинки й супермаркет, — ЗМІ
Унаслідок балістичного удару по Дніпру вночі в понеділок, 1 липня, є руйнування. У районі епіцентру вибуху в будинках пошкоджено вікна.
Про це повідомило "Суспільне".
Що відомо про наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 1 липня
Після одного з вибухів пошкоджено супермаркет і прилеглі магазини. За попередньою інформацією, поранених немає.
Фото: "Суспільне"
Нагадаємо, після другої ночі у Дніпрі прогриміла серія вибухів. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомив, що по місту вдарили балістикою. За попередньою інформацією, це була ракета "Іскандер-М".
Також ми повідомляли, що ввечері в неділю, 30 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Уламки ворожої ракети вилучили в 14-поверховий житловий будинок. Постраждали шестеро людей. Серед постраждалих дитина — 11-річна дівчинка. У всіх потерпілих гостра реакція на стрес.
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