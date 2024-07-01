В Днепре в результате ракетного удара ночью 1 июля есть разрушения

Разрушения в Днепре после ночных обстрелов. Фото: "Суспільне"

В результате баллистического удара по Днепру ночью в понедельник, 1 июля, есть разрушения. В районе эпицентра взрыва в домах повреждены окна.

Об этом сообщило "Суспільне".

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После одного из взрывов повреждены супермаркет и близлежащие магазины. По предварительной информации, раненых нет.













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Фото: "Суспільне"

Напомним, после двух ночи в Днепре прогремела серия взрывов. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщил, что по городу ударили баллистикой. По предварительной информации, это была ракета "Искандер-М".

Также мы сообщали, что вечером в воскресенье, 30 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Обломки вражеской ракеты попали в 14-этажный жилой дом. Пострадали шесть человек. Среди пострадавших ребенок – 11-летняя девочка . У всех потерпевших острая реакция на стресс.