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В Днепре в результате обстрела повреждены дома и супермаркет, — СМИ

1 июля 2024 06:15
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Днепре в результате ракетного удара ночью 1 июля есть разрушения
Разрушения в Днепре после ночных обстрелов. Фото: "Суспільне"
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В результате баллистического удара по Днепру ночью в понедельник, 1 июля, есть разрушения. В районе эпицентра взрыва в домах повреждены окна.

Об этом сообщило "Суспільне".

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После одного из взрывов повреждены супермаркет и близлежащие магазины. По предварительной информации, раненых нет.

  • Разрушение после обстрела Днепра 1 июля
     
  • Последствия обстрела Днепра ночью 1 июля
     
  • Повреждение после ракетного удара по Днепру ночью
     
  • Последствия ракетного удара по Днепру ночью
     
  • Последствия баллистической атаки на Днепр ночью 1 июля
     
  • Разрушение после ракетного удара по Днепру ночью 1 июля
     
  • Разрушение в жилом районе Днепра после ракетного удара ночью 1 июля
     
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Фото: "Суспільне"

Напомним, после двух ночи в Днепре прогремела серия взрывов. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщил, что по городу ударили баллистикой. По предварительной информации, это была ракета "Искандер-М".

Также мы сообщали, что вечером в воскресенье, 30 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Обломки вражеской ракеты попали в 14-этажный жилой дом. Пострадали шесть человек. Среди пострадавших ребенок – 11-летняя девочка . У всех потерпевших острая реакция на стресс.

Днепр Днепропетровская область обстрелы ракета

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