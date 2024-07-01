Ракетный обстрел Днепра 1 июля — есть пострадавшие и разрушения

Здание школы пострадало во время российского удара. Фото: Суспільне Дніпро

В ночь на 1 июля российская армия нанесла удар по Днепру. В результате обстрела есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины .

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По данным полиции, из-за российской атаки есть пострадавшие, однако их количество пока не называют.

"В результате ночной вражеской атаки по Днепру пострадали люди, среди них несовершеннолетний парень. Полиция работает на месте попадания", — говорится в сообщении.

На месте обстрела работает мобильный пункт приёма обращений. Фото: Нацполиция

Отмечается, что вражеская атака нанесла ущерб гражданскому населению и бизнесу.

"В жилом районе разбиты здания, крыши и окна частных домов, автомобили, магазины", — рассказали правоохранители.

В полиции добавили, что на месте обстрела для пострадавших работает мобильный пункт приема обращений.

Напомним, в ночь на 1 июля в Днепре прогремела серия взрывов . Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщил, что по городу ударили баллистикой. По предварительной информации, это была ракета "Искандер-М".

Впоследствии стало известно, что при обстреле были повреждены дома и супермаркет .