Ракетный обстрел Днепра 1 июля — есть пострадавшие и разрушения

Ночная атака на Днепр — в полиции рассказали о последствиях и пострадавших
В ночь на 1 июля российская армия нанесла удар по Днепру. В результате обстрела есть пострадавшие и разрушения.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины .
Последствия российского удара по Днепру
По данным полиции, из-за российской атаки есть пострадавшие, однако их количество пока не называют.
"В результате ночной вражеской атаки по Днепру пострадали люди, среди них несовершеннолетний парень. Полиция работает на месте попадания", — говорится в сообщении.
Отмечается, что вражеская атака нанесла ущерб гражданскому населению и бизнесу.
"В жилом районе разбиты здания, крыши и окна частных домов, автомобили, магазины", — рассказали правоохранители.
В полиции добавили, что на месте обстрела для пострадавших работает мобильный пункт приема обращений.
Напомним, в ночь на 1 июля в Днепре прогремела серия взрывов . Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщил, что по городу ударили баллистикой. По предварительной информации, это была ракета "Искандер-М".
Впоследствии стало известно, что при обстреле были повреждены дома и супермаркет .
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