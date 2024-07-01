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Мер Дніпра Філатов пояснив, як потерпілим отримати допомогу через ракетний удар по місту

1 липня 2024 17:30
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Ілля Рябінін
редактор
Як в Дніпрі отримати компенсацію за знищене майно через обстрілі
Наслідки ракетного удару по Дніпру. Фото: REUTERS/Mykola Synelnykov
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру було пошкоджено 67 багатоповерхівок і будинків у приватному секторі. Всі постраждалі внаслідок атаки ворога можуть отримати компенсацію.

Про те, як отримати допомогу, розповів мер міста Борис Філатов

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За словами мера міста, інструкція складається з трьох пунктів:

  • написання заяви до поліції для офіційного визнання постраждалим;
  • подати заявку на участь в державній програмі "єВідновлення";
  • якщо у людини є незареєстроване постраждале майно — місто зв'яже з благодійними фондами на отримання компенсації.

"З оформленням всіх необхідних для цього актів і документів вам допоможуть у пунктах районних адміністрацій. Їх завжди розгортають біля місць обстрілів. Тож, якщо не вийде з "єВідновленням", матеріальну допомогу виплатить місто", — сказав міський голова Дніпра.

Стосовно третього пункту, Філатов зауважив, що також можна буде отримати всі необхідні будматеріали для ремонту пошкоджених приміщень. 

"Ані мерія, ані обласна військова адміністрація, ані уряд не залишать вас сам на сам із цією бідою", — наголосив мер.

Ракетний удар по Дніпру — що відомо

Нагадаємо, вночі, 1 липня, у Дніпрі пролунали вибухи через удар по місту російською балістичною ракетою. Внаслідок ракетного удару в будинках було пошкоджено вікна. Проте дані щодо жертв в поліції чомусь не надають.

Також 28 червня російська армія вдарила ракетою по міській житловій дев'ятиповерхівці. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що рятувальники всю ніч розбирали завали, а судмедексперти-криміналісти вже встановили особу загиблої 76-річної жінки, яка проживала в одній з квартир у зруйнованому під'їзді.

Ще через певний час двоє мешканців пошкодженої багатоповерхівки, яких не було вдома на момент обстрілу, вийшли на зв'язок, тоді як рятувальні роботи досі тривають, оскільки ДСНС ще розшукує двох людей

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