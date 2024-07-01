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Мэр Днепра Филатов объяснил, как пострадавшим получить помощь из-за ракетного удара по городу

1 июля 2024 17:30
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Илья Рябинин
редактор
Как в Днепре получить компенсацию за уничтоженное имущество из-за обстрелов
Последствия ракетного удара по Днепру. Фото: REUTERS/Mykola Synelnykov
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В результате российского ракетного удара по Днепру было повреждено 67 многоэтажек и домов в частном секторе. Все пострадавшие в результате атаки врага могут получить компенсацию.

О том, как получить помощь, рассказал мэр города Борис Филатов.

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По словам мэра города, инструкция состоит из трех пунктов:

  • написать заявление в полицию для официального признания пострадавшим;
  • подать заявку на участие в государственной программе "єВідновлення";
  • если у человека есть незарегистрированное пострадавшее имущество – город свяжет с благотворительными фондами для получения компенсации.

"С оформлением всех необходимых для этого актов и документов вам помогут в пунктах районных администраций. Их всегда разворачивают возле мест обстрелов. Так что, если не выйдет с "єВідновленням", материальную помощь выплатит город", — сказал городской голова Днепра.

По третьему пункту Филатов отметил, что также можно будет получить все необходимые стройматериалы для ремонта поврежденных помещений.

"Ни мэрия, ни областная военная администрация, ни правительство не оставят вас один на один с этой бедой", — подчеркнул мэр.

Ракетный удар по Днепру — что известно

Напомним, ночью 1 июля в Днепре прогремели взрывы из-за удара по городу российской баллистической ракетой. В результате ракетного удара в домах были повреждены окна. Однако данные о жертвах в полиции почему-то не предоставляют.

Также 28 июня российская армия ударила ракетой по городской жилой девятиэтажке. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что спасатели всю ночь разбирали завалы, а судмедэксперты-криминалисты уже установили личность погибшей 76-летней женщины, проживавшей в одной из квартир в разрушенном подъезде.

Еще через некоторое время двое жителей поврежденной многоэтажки, которых не было дома на момент обстрела, вышли на связь, в то время как спасательные работы до сих пор продолжаются, поскольку ГСЧС еще разыскивает двух человек.

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