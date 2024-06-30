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Ракетний удар по Дніпру — ДСНС під завалами шукає ще двох осіб

30 червня 2024 15:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ДСНС розшукує ще двох осіб через ракетний удар по Дніпру
Ліквідація наслідків ракетного удару по Дніпру. Фото: ДСНС Дніпропетровщини
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Рятувальники головного управління ДСНС в Дніпропетровській області продовжують розбирати завали внаслідок російського ракетного удару по Дніпру. Під завалами ще розшукують двох людей. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у неділю, 30 червня.

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Рятувальники під завалами розшукують двох потерпілих

дснс дніпро
Рятувальники ДСНС розбирають завали.
Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

За словами рятувальників, внаслідок ракетного удару загинула одна особа, постраждало 12 осіб, з яких одна дитина, та врятовано ще двох осіб. Наразі вважаються зниклими безвісти ще двоє людей.

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Рятувальник ДСНС на розборі завалів. Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

Всього розібрано та вивезено 430 тонн будівельних конструкцій та сміття. 

Психологічну допомогу було надано 45 особам. Рятувальники продовжують розбирати завали та розчищувати місце події. 

дснс у дніпрі розбирають завали
Рятувальник ДСНС з пошуковою собакою.
Джерело: ДСНС Дніпропетровщини
дснс у дніпрі шукають двох загиблих
Рятувальник ДСНС проводить спуск дюльфером. Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

 

Ракетний удар по Дніпру — що відомо

Нагадаємо, 28 червня російська армія вдарила ракетою по дев'ятиповерхівці в Дніпрі. За словами мешканки будинку, коли стався обстріл, вона разом з бабусею та дідусем були в коридорі своєї квартири, куди їх покликала мати.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що рятувальники всю ніч розбирали завали пошкодженої будівлі. Самі ДСНС кажуть, що в одному з під'їздів зруйновано квартири з восьмого по 11 поверхи, та пошкоджено 11 автомобілів. 

Згодом судмедексперти-криміналісти встановили особу загиблої 76-річної жінки, яка проживала в одній з квартир у зруйнованому під'їзді. Ще через певний час двоє мешканців пошкодженої багатоповерхівки вийшли на зв'язок, яких не було вдома на момент обстрілу.

ДСНС
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Дніпро
Україна
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