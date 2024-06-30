ДСНС розшукує ще двох осіб через ракетний удар по Дніпру

Ліквідація наслідків ракетного удару по Дніпру. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Рятувальники головного управління ДСНС в Дніпропетровській області продовжують розбирати завали внаслідок російського ракетного удару по Дніпру. Під завалами ще розшукують двох людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у неділю, 30 червня.

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Рятувальники ДСНС розбирають завали.

Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

За словами рятувальників, внаслідок ракетного удару загинула одна особа, постраждало 12 осіб, з яких одна дитина, та врятовано ще двох осіб. Наразі вважаються зниклими безвісти ще двоє людей.

Рятувальник ДСНС на розборі завалів. Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

Всього розібрано та вивезено 430 тонн будівельних конструкцій та сміття.

Психологічну допомогу було надано 45 особам. Рятувальники продовжують розбирати завали та розчищувати місце події.

Рятувальник ДСНС з пошуковою собакою.

Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

Рятувальник ДСНС проводить спуск дюльфером. Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

Ракетний удар по Дніпру — що відомо

Нагадаємо, 28 червня російська армія вдарила ракетою по дев'ятиповерхівці в Дніпрі. За словами мешканки будинку, коли стався обстріл, вона разом з бабусею та дідусем були в коридорі своєї квартири, куди їх покликала мати.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що рятувальники всю ніч розбирали завали пошкодженої будівлі. Самі ДСНС кажуть, що в одному з під'їздів зруйновано квартири з восьмого по 11 поверхи, та пошкоджено 11 автомобілів.

Згодом судмедексперти-криміналісти встановили особу загиблої 76-річної жінки, яка проживала в одній з квартир у зруйнованому під'їзді. Ще через певний час двоє мешканців пошкодженої багатоповерхівки вийшли на зв'язок, яких не було вдома на момент обстрілу.