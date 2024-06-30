ДСНС розшукує ще двох осіб через ракетний удар по Дніпру

Ракетний удар по Дніпру — ДСНС під завалами шукає ще двох осіб
Рятувальники головного управління ДСНС в Дніпропетровській області продовжують розбирати завали внаслідок російського ракетного удару по Дніпру. Під завалами ще розшукують двох людей.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у неділю, 30 червня.
Рятувальники під завалами розшукують двох потерпілих
За словами рятувальників, внаслідок ракетного удару загинула одна особа, постраждало 12 осіб, з яких одна дитина, та врятовано ще двох осіб. Наразі вважаються зниклими безвісти ще двоє людей.
Всього розібрано та вивезено 430 тонн будівельних конструкцій та сміття.
Психологічну допомогу було надано 45 особам. Рятувальники продовжують розбирати завали та розчищувати місце події.
Ракетний удар по Дніпру — що відомо
Нагадаємо, 28 червня російська армія вдарила ракетою по дев'ятиповерхівці в Дніпрі. За словами мешканки будинку, коли стався обстріл, вона разом з бабусею та дідусем були в коридорі своєї квартири, куди їх покликала мати.
Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що рятувальники всю ніч розбирали завали пошкодженої будівлі. Самі ДСНС кажуть, що в одному з під'їздів зруйновано квартири з восьмого по 11 поверхи, та пошкоджено 11 автомобілів.
Згодом судмедексперти-криміналісти встановили особу загиблої 76-річної жінки, яка проживала в одній з квартир у зруйнованому під'їзді. Ще через певний час двоє мешканців пошкодженої багатоповерхівки вийшли на зв'язок, яких не було вдома на момент обстрілу.
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