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Ракетный удар по Днепру — ГСЧС под завалами ищет еще двух человек

30 июня 2024 15:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ГСЧС разыскивает еще двух человек из-за ракетного удара по Днепру
Ликвидация последствий ракетного удара по Днепру Фото: ГСЧС Днепропетровской области
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Спасатели главного управления ГСЧС в Днепропетровской области продолжают разбирать завалы в результате российского ракетного удара по Днепру. Под завалами еще разыскивают двух человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в воскресенье, 30 июня.

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дснс днепро
Спасатели ГСЧС разбирают завалы. Источник: ГСЧС Днепропетровской области

По словам спасателей, в результате ракетного удара погиб один человек, пострадали 12 человек, из которых один ребенок, и спасены еще два человека. Сейчас числятся пропавшими без вести еще два человека.

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Спасатель ГСЧС на разборе завалов. Источник: ГСЧС Днепропетровской области

Всего разобрано и вывезено 430 тонн строительных конструкций и мусора.

Психологическая помощь была оказана 45 лицам. Спасатели продолжают разбирать завалы и расчищать место происшествия.

дснс в днепре разбирают завалы
Спасатель ГСЧС с поисковой собакой. Источник: ГСЧС Днепропетровской области
дснс в днепре ищут двух погибших
Спасатель ГСЧС производит спуск дюльфером. Источник: ГСЧС Днепропетровской области

 

Ракетный удар по Днепру – что известно

Напомним, 28 июня российская армия ударила ракетой по девятиэтажке в Днепре. По словам жительницы дома, когда произошел обстрел, она вместе с бабушкой и дедушкой находились в коридоре своей квартиры, куда их позвала мать.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что спасатели всю ночь разбирали завалы поврежденного здания. Сами ГСЧС говорят, что в одном из подъездов разрушены квартиры с восьмого по 11 этажа и повреждены 11 автомобилей.

Впоследствии судмедэксперты-криминалисты установили личность погибшей 76-летней женщины, проживавшей в одной из квартир в разрушенном подъезде. Еще через некоторое время двое жителей поврежденной многоэтажки вышли на связь, которых не было дома на момент обстрела.

ГСЧС
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Украина
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