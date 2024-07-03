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Взрывы в Днепре — поврежден один из торговых центров

3 июля 2024 09:57
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Атака на Днепр 3 июля — поврежден один из ТЦ
Поврежден ТЦ в Днепре. Фото: Telegram канал ХДнепр
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В среду, 3 июля, в Днепре прогремели взрывы. После чего появилась информация о том, что поврежден один из торговых центров.

Об этом сообщают местные Telegram каналы.

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В результате взрыва вылетели окна в ТЦ, обломки упали на авто.

Информации о раненых или погибших нет.

атака на Днепр
Разбитые стекла и обломки упали на авто. Фото: ХДнепр

Также сообщается о пожаре возле одного из медучреждений города и задымлении в одном из помещений.

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