Атака на Днепр 3 июля — поврежден один из ТЦ

Взрывы в Днепре — поврежден один из торговых центров
3 июля 2024 09:57
Поврежден ТЦ в Днепре. Фото: Telegram канал ХДнепр
В среду, 3 июля, в Днепре прогремели взрывы. После чего появилась информация о том, что поврежден один из торговых центров.
Об этом сообщают местные Telegram каналы.
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В результате взрыва вылетели окна в ТЦ, обломки упали на авто.
Информации о раненых или погибших нет.
Также сообщается о пожаре возле одного из медучреждений города и задымлении в одном из помещений.
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