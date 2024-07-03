Вибухи у Дніпрі 3 липня

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Shutterstock

У середу, 3 липня, у Дніпрі пролунали вибухи. Ймовірно, вдалося збити безпілотник типу "Шахед".

Про це повідомляють місцеві Telegram канали.

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Вибухи у Дніпрі

Вибухи у місті пролунали о 8:45 ранку.

Перед цим Повітряні Сили повідомляли про загрозу ударних БпЛА для регіону.

Також військові повідомляють про рух ракети у напрямку Дніпра.

"Дніпро — група ударних БпЛА у напрямку міста із заходу", — зазначали військові.

Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Місцеві Telegram канали пишуть, що, ймовірно, вдалося збити безпілотник типу "Шахед".

"Вибухи у Дніпрі. Попередньо, збиття "Шахеда", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про збиття безпілотника

Нагадаємо, вранці, 3 липня, в Україні лунала повітряна тривога. Під загрозою атаки перебували південні та східні регіони нашої країни.

Також в ніч проти 3 липня вибух прогримів у Харкові.