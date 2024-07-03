Вибухи у Дніпрі 3 липня

У Дніпрі пролунали вибухи
У середу, 3 липня, у Дніпрі пролунали вибухи. Ймовірно, вдалося збити безпілотник типу "Шахед".
Про це повідомляють місцеві Telegram канали.
Вибухи у Дніпрі
Вибухи у місті пролунали о 8:45 ранку.
Перед цим Повітряні Сили повідомляли про загрозу ударних БпЛА для регіону.
Також військові повідомляють про рух ракети у напрямку Дніпра.
"Дніпро — група ударних БпЛА у напрямку міста із заходу", — зазначали військові.
Місцеві Telegram канали пишуть, що, ймовірно, вдалося збити безпілотник типу "Шахед".
"Вибухи у Дніпрі. Попередньо, збиття "Шахеда", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці, 3 липня, в Україні лунала повітряна тривога. Під загрозою атаки перебували південні та східні регіони нашої країни.
Також в ніч проти 3 липня вибух прогримів у Харкові.
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