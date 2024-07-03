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В Днепре раздались взрывы

3 июля 2024 08:55
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Взрывы в Днепре 3 июля
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Shutterstock
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В среду, 3 июля, в Днепре прогремели взрывы. Вероятно, удалось сбить беспилотник типа "Шахед".

Об этом сообщают местные Telegram каналы.

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Взрывы в Днепре

Взрывы в городе раздались в 8:45 утра. 

Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе ударных БпЛА для региона.

Также военные сообщают о движении ракеты в направлении Днепра.

"Днепр — группа ударных БпЛА в направлении города с запада", — отмечали военные.

Днепр
Сообщения Воздушных сил в Telegram

Местные Telegram каналы пишут, что, вероятно, удалось сбить беспилотник типа "Шахед".

"Взрывы в Днепре. Предварительно, сбитие "Шахеда", — говорится в сообщении.

Днепр
Уведомление о сбитии беспилотника

Напомним, утром, 3 июля, в Украине звучала воздушная тревога. Под угрозой атаки находились южные и восточные регионы нашей страны.

Также в ночь на 3 июля взрыв прогремел в Харькове.

война Днепр война в Украине

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