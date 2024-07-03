Взрывы в Днепре 3 июля

В Днепре раздались взрывы
В среду, 3 июля, в Днепре прогремели взрывы. Вероятно, удалось сбить беспилотник типа "Шахед".
Об этом сообщают местные Telegram каналы.
Взрывы в Днепре
Взрывы в городе раздались в 8:45 утра.
Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе ударных БпЛА для региона.
Также военные сообщают о движении ракеты в направлении Днепра.
"Днепр — группа ударных БпЛА в направлении города с запада", — отмечали военные.
Местные Telegram каналы пишут, что, вероятно, удалось сбить беспилотник типа "Шахед".
"Взрывы в Днепре. Предварительно, сбитие "Шахеда", — говорится в сообщении.
Напомним, утром, 3 июля, в Украине звучала воздушная тревога. Под угрозой атаки находились южные и восточные регионы нашей страны.
Также в ночь на 3 июля взрыв прогремел в Харькове.
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