Взрывы в Днепре 3 июля

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Shutterstock

В среду, 3 июля, в Днепре прогремели взрывы. Вероятно, удалось сбить беспилотник типа "Шахед".

Об этом сообщают местные Telegram каналы.

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Взрывы в Днепре

Взрывы в городе раздались в 8:45 утра.

Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе ударных БпЛА для региона.

Также военные сообщают о движении ракеты в направлении Днепра.

"Днепр — группа ударных БпЛА в направлении города с запада", — отмечали военные.

Сообщения Воздушных сил в Telegram

Местные Telegram каналы пишут, что, вероятно, удалось сбить беспилотник типа "Шахед".

"Взрывы в Днепре. Предварительно, сбитие "Шахеда", — говорится в сообщении.

Уведомление о сбитии беспилотника

Напомним, утром, 3 июля, в Украине звучала воздушная тревога. Под угрозой атаки находились южные и восточные регионы нашей страны.

Также в ночь на 3 июля взрыв прогремел в Харькове.