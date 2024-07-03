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В Україні знову оголошена ракетна загроза — небезпека на півдні і сході

3 липня 2024 06:35
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога вранці 3 липня
Російська ракета в небі. Фото ілюстративне: tvzvezda
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Вранці, 3 липня, в Україні знову оголосили повітряну тривогу. У небезпеці — південні та східні регіони нашої країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога вранці 3 липня 

Станом на 06:55 сигнал тривоги лунав в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Донецькій областях, а також на тимчасово окупованих територіях. 

Повітряна тривога вранці 3 липня
Карта повітряних тривог в Україні сьогодні, 3 липня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух ракети в напрямку Одеси. 

Ракетна загроза на півдні України
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Водноча одеські телеграм-канали повідомляли про пуск ракети "Іскандер-К" і вибухи в місті. Ймовірно, ворожу ціль знищили сили української ППО. 

Загроза ракетних ударів в Одесі
Скриншот Telegram/Одесса INFO

Нагадаємо, вночі 3 липня вибух прогримів у Харкові. Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов. 

Раніше ми повідомляли, що у червні цього року ворог почав обстрілювати Харків КАБ-250 та ФАБ-500. Внаслідок цього за місяць постраждали 92 особи, шість людей загинуло.

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