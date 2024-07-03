В Україні знову оголошена ракетна загроза — небезпека на півдні і сході
Вранці, 3 липня, в Україні знову оголосили повітряну тривогу. У небезпеці — південні та східні регіони нашої країни.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога вранці 3 липня
Станом на 06:55 сигнал тривоги лунав в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Донецькій областях, а також на тимчасово окупованих територіях.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух ракети в напрямку Одеси.
Водноча одеські телеграм-канали повідомляли про пуск ракети "Іскандер-К" і вибухи в місті. Ймовірно, ворожу ціль знищили сили української ППО.
Нагадаємо, вночі 3 липня вибух прогримів у Харкові. Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.
Раніше ми повідомляли, що у червні цього року ворог почав обстрілювати Харків КАБ-250 та ФАБ-500. Внаслідок цього за місяць постраждали 92 особи, шість людей загинуло.
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