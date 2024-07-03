Російська ракета в небі. Фото ілюстративне: tvzvezda

Вранці, 3 липня, в Україні знову оголосили повітряну тривогу. У небезпеці — південні та східні регіони нашої країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога вранці 3 липня

Станом на 06:55 сигнал тривоги лунав в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Донецькій областях, а також на тимчасово окупованих територіях.

Карта повітряних тривог в Україні сьогодні, 3 липня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух ракети в напрямку Одеси.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Водноча одеські телеграм-канали повідомляли про пуск ракети "Іскандер-К" і вибухи в місті. Ймовірно, ворожу ціль знищили сили української ППО.

Скриншот Telegram/Одесса INFO

Нагадаємо, вночі 3 липня вибух прогримів у Харкові. Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

Раніше ми повідомляли, що у червні цього року ворог почав обстрілювати Харків КАБ-250 та ФАБ-500. Внаслідок цього за місяць постраждали 92 особи, шість людей загинуло.