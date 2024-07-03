В Украине снова объявлена ракетная угроза — опасность на юге и востоке
Утром, 3 июля, в Украине снова объявили воздушную тревогу. В опасности — южные и восточные регионы нашей страны.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога утром 3 июля
По состоянию на 06:55 сигнал тревоги звучал в Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой областях, а также на временно оккупированных территориях.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении ракеты в сторону Одессы.
В это же время одесские телеграм-каналы сообщали о пуске ракеты "Искандер-К" и взрывах в городе. Вероятно, вражескую цель уничтожили силы украинской ПВО.
Напомним, ночью 3 июля взрыв прогремел в Харькове. Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.
Ранее сообщалось, что в июне этого года враг начал обстреливать Харьков КАБ-250 и ФАБ-500. В результате за месяц пострадали 92 человека, шесть человек погибли.
Читайте Новини.LIVE!