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В Украине снова объявлена ракетная угроза — опасность на юге и востоке

3 июля 2024 06:35
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Воздушная тревога утром 3 июля
Российская ракета в небе. Фото иллюстративное: tvzvezda
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Утром, 3 июля, в Украине снова объявили воздушную тревогу. В опасности — южные и восточные регионы нашей страны.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога утром 3 июля

По состоянию на 06:55 сигнал тревоги звучал в Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой областях, а также на временно оккупированных территориях.

Воздушная тревога утром 3 июля
Карта воздушных тревог сегодня, 3 июля. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении ракеты в сторону Одессы.

Ракетная угроза на юге Украины
Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

В это же время одесские телеграм-каналы сообщали о пуске ракеты "Искандер-К" и взрывах в городе. Вероятно, вражескую цель уничтожили силы украинской ПВО.

Угроза ракетных ударов в Одессе
Скриншот Telegram/Одесса INFO

Напомним, ночью 3 июля взрыв прогремел в Харькове. Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

Ранее сообщалось, что в июне этого года враг начал обстреливать Харьков КАБ-250 и ФАБ-500. В результате за месяц пострадали 92 человека, шесть человек погибли.

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