Вибухи у Запоріжжі 3 липня

У Запоріжжі пролунали вибухи
3 липня 2024 09:12
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
У середу, 3 липня, у Запоріжжі пролунали вибухи. Це сталося о 9:09 ранку.
Про це повідомляє Суспільне.
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Вибухи у Запоріжжі
Вибухи у місті пролунали о 9:09 ранку.
Перед цим у місті лунала повітряна тривога.
Про вибух також повідомила секретар міської ради Регіна Харченко.
У Повітряних силах повідомили про ракету, що летить через Запоріжжя в напрямку Дніпра та Павлограда.
Раніше вибухи пролунали у Дніпрі. Перед цим військові повідомляли про загрозу ударних БпЛА для регіону.
А вранці, 3 липня, в Україні лунала повітряна тривога. Під загрозою атаки перебували південні та східні регіони нашої країни.
Також в ніч проти 3 липня вибух прогримів у Харкові.
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