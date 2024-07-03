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У Запоріжжі пролунали вибухи

3 липня 2024 09:12
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Вибухи у Запоріжжі 3 липня
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У середу, 3 липня, у Запоріжжі пролунали вибухи. Це сталося о 9:09 ранку.

Про це повідомляє Суспільне.

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Вибухи у Запоріжжі

Вибухи у місті пролунали о 9:09 ранку.

Перед цим у місті лунала повітряна тривога.

Про вибух також повідомила секретар міської ради Регіна Харченко.

Вибухи Запоріжжя
Повідомлення про вибухи у Telegram каналі Суспільного

У Повітряних силах повідомили про ракету, що летить через Запоріжжя в напрямку Дніпра та Павлограда.

Раніше вибухи пролунали у Дніпрі. Перед цим військові повідомляли про загрозу ударних БпЛА для регіону.

А вранці, 3 липня, в Україні лунала повітряна тривога. Під загрозою атаки перебували південні та східні регіони нашої країни.

Також в ніч проти 3 липня вибух прогримів у Харкові.

 

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