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В Запорожье раздались взрывы

3 июля 2024 09:12
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Взрывы в Запорожье 3 июля
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В среду, 3 июля, в Запорожье раздались взрывы. Это произошло в 9:09 утра.

Об этом сообщает Суспільне.

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Взрывы в Запорожье

Взрывы в городе раздались в 9:09 утра.

Перед этим в городе звучала воздушная тревога.

О взрыве также сообщила секретарь городского совета Регина Харченко.

Взрывы Запорожья
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В Воздушных силах также сообщили о ракете, летящей через Запорожье в направлении Днепра и Павлограда.

Ранее взрывы прогремели в Днепре. Перед этим военные сообщали об угрозе ударных БпЛА для региона.

А утром, 3 июля, в Украине звучала воздушная тревога. Под угрозой атаки находились южные и восточные регионы нашей страны.

Также в ночь на 3 июля взрыв прогремел в Харькове.

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