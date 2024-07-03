Взрывы в Запорожье 3 июля

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

В среду, 3 июля, в Запорожье раздались взрывы. Это произошло в 9:09 утра.

Об этом сообщает Суспільне.

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Взрывы в городе раздались в 9:09 утра.

Перед этим в городе звучала воздушная тревога.

О взрыве также сообщила секретарь городского совета Регина Харченко.

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В Воздушных силах также сообщили о ракете, летящей через Запорожье в направлении Днепра и Павлограда.

Ранее взрывы прогремели в Днепре. Перед этим военные сообщали об угрозе ударных БпЛА для региона.

А утром, 3 июля, в Украине звучала воздушная тревога. Под угрозой атаки находились южные и восточные регионы нашей страны.

Также в ночь на 3 июля взрыв прогремел в Харькове.