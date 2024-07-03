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Ранковий обстріл Дніпра — повідомляють про загиблих

3 липня 2024 10:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Обстріл Дніпра 3 липня, є загиблі
Пошкоджений торговельний центр у Дніпрі. Фото: Суспільне
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У середу, 3 липня, Росія атакувала Дніпро. Троє людей загинуло, ще 18 постраждало.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у Telegram.

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Мер міста зазначив, що загинули цивільні.

"На жаль, є загиблі цивільні," — повідомив Філатов.

Голова ОВА Сергій Лисак додав, що росіяни вбили трьох людей та поранили ще 18 цивільних, серед них 14-річна дівчинка.

За його словами, ворог бив ракетами та ударними БПЛА.

"Сталося кілька пожеж. Є руйнування", — повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, під час російської атаки на Дніпро 3 липня було пошкоджено один з торговельних центрів. Перед цим у Дніпрі пролунали вибухи. Ймовірно, вдалося збити безпілотник типу "Шахед".

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