Обстріл Дніпра 3 липня, є загиблі

Пошкоджений торговельний центр у Дніпрі. Фото: Суспільне

У середу, 3 липня, Росія атакувала Дніпро. Троє людей загинуло, ще 18 постраждало.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у Telegram.

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Мер міста зазначив, що загинули цивільні.

"На жаль, є загиблі цивільні," — повідомив Філатов.

Голова ОВА Сергій Лисак додав, що росіяни вбили трьох людей та поранили ще 18 цивільних, серед них 14-річна дівчинка.

За його словами, ворог бив ракетами та ударними БПЛА.

"Сталося кілька пожеж. Є руйнування", — повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, під час російської атаки на Дніпро 3 липня було пошкоджено один з торговельних центрів. Перед цим у Дніпрі пролунали вибухи. Ймовірно, вдалося збити безпілотник типу "Шахед".