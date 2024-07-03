Обстріл Дніпра 3 липня, є загиблі

Ранковий обстріл Дніпра — повідомляють про загиблих
У середу, 3 липня, Росія атакувала Дніпро. Троє людей загинуло, ще 18 постраждало.
Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у Telegram.
У Дніпрі є загиблі та постраждалі
Мер міста зазначив, що загинули цивільні.
"На жаль, є загиблі цивільні," — повідомив Філатов.
Голова ОВА Сергій Лисак додав, що росіяни вбили трьох людей та поранили ще 18 цивільних, серед них 14-річна дівчинка.
За його словами, ворог бив ракетами та ударними БПЛА.
"Сталося кілька пожеж. Є руйнування", — повідомив голова ОВА.
Нагадаємо, під час російської атаки на Дніпро 3 липня було пошкоджено один з торговельних центрів. Перед цим у Дніпрі пролунали вибухи. Ймовірно, вдалося збити безпілотник типу "Шахед".
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