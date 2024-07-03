Обстрел Днепра 3 июля, есть погибшие

Утренний обстрел Днепра — сообщают о погибших
В среду, 3 июля, Россия атаковала Днепр. Три человека погибли, еще 18 пострадали.
Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов в Telegram.
В Днепре есть погибшие и пострадавшие
Мэр города отметил, что погибли гражданские.
"К сожалению, есть погибшие гражданские", — сообщил Филатов.
Глава ОВА Сергей Лысак добавил, что россияне убили троих человек и ранили еще 18 гражданских, среди них 14-летняя девочка.
По его словам, враг бил по городу ракетами и ударными БПЛА.
"Произошло несколько пожаров. Есть разрушение", — сообщил глава ОВА.
Напомним, во время российской атаки на Днепр 3 июля был поврежден один из торговых центров. Перед этим в Днепре раздались взрывы. Вероятно, удалось сбить беспилотник типа "Шахед".
Читайте Новини.LIVE!