Обстрел Днепра 3 июля, есть погибшие

Поврежден торговый центр в Днепре. Фото: Суспільне

В среду, 3 июля, Россия атаковала Днепр. Три человека погибли, еще 18 пострадали.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов в Telegram.

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В Днепре есть погибшие и пострадавшие

Мэр города отметил, что погибли гражданские.

"К сожалению, есть погибшие гражданские", — сообщил Филатов.

Глава ОВА Сергей Лысак добавил, что россияне убили троих человек и ранили еще 18 гражданских, среди них 14-летняя девочка.

По его словам, враг бил по городу ракетами и ударными БПЛА.

"Произошло несколько пожаров. Есть разрушение", — сообщил глава ОВА.

Напомним, во время российской атаки на Днепр 3 июля был поврежден один из торговых центров. Перед этим в Днепре раздались взрывы. Вероятно, удалось сбить беспилотник типа "Шахед".