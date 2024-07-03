Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Утренний обстрел Днепра — сообщают о погибших arrow

Утренний обстрел Днепра — сообщают о погибших

3 июля 2024 10:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Обстрел Днепра 3 июля, есть погибшие
Поврежден торговый центр в Днепре. Фото: Суспільне
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В среду, 3 июля, Россия атаковала Днепр. Три человека погибли, еще 18 пострадали.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов в Telegram.

Читайте также:

В Днепре есть погибшие и пострадавшие

Мэр города отметил, что погибли гражданские.

"К сожалению, есть погибшие гражданские", — сообщил Филатов.

Глава ОВА Сергей Лысак добавил, что россияне убили троих человек и ранили еще 18 гражданских, среди них 14-летняя девочка.

По его словам, враг бил по городу ракетами и ударными БПЛА.

"Произошло несколько пожаров. Есть разрушение", — сообщил глава ОВА.

Напомним, во время российской атаки на Днепр 3 июля был поврежден один из торговых центров. Перед этим в Днепре раздались взрывы. Вероятно, удалось сбить беспилотник типа "Шахед".

 

война Днепр обстрелы Борис Филатов война в Украине жертвы ракетный удар погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны