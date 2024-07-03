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Удар по Днепру — в городе растет количество пострадавших

3 июля 2024 15:42
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Выросло количество жертв в результате удара по Днепру — в ОВА озвучили цифры
Штаб Нацполиции возле места взрыва в Днепре. Фото: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В результате утренних обстрелов Днепра погибли пять человек. Число пострадавших возросло до 39 человек. Ликвидация последствий атаки на город продолжается.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в эфире телемарафона "Єдині новини" в среду, 3 июля.

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Последствия атаки на Днепр

Пять человек погибли и 39 получили травмы в результате атаки на Днепр 3 июля. Утром оккупанты совершили комбинированную атаку на город с применением ракет и "шахедов". 

"Среди пострадавших — 14-летняя девочка. Треть пострадавших сейчас находится в больнице, двое тяжелые, оказывается медпомощь. Все для их выздоровления у нас есть", — рассказал начальник Днепропетровской ОГА.

В городе после вражеской атаки поднялось несколько пожаров. Сейчас спасатели уже потушили огонь. Один пожар произошел на территории медучреждения. Повреждены промышленное предприятие, торговый центр. На местах ударов продолжается ликвидация последствий российских ударов, работают соответствующие службы и коммунальщики. 

Напомним, 3 июля Россия совершила массированную атаку на Днепр: враг запускал ракеты и ударные беспилотники.

Во время российской атаки на Днепр был поврежден один из торговых центров и соседние здания.

Как сообщалось, утром 3 июля в Украине звучала воздушная тревога: фиксировалась угроза для южных и восточных областей.

4 июля в Днепре объявлен днем траура по жертвам российского обстрела 3 июля. 

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