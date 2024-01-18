Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: google.com

Росіяни почали звозити кенійських найманців на запорізький напрямок фронту. Їх було помічено в Токмаку та Молочанську, замаскованими під виглядом комунальних працівників.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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У росіян спостерігаються значні проблеми з мобілізацією до війська. Про це свідчить те, що ті почали звозити в Запорізьку область нові підрозділи.

"Що цікаво — це є найманці з Кенії, яких вони презентують на території тимчасово окупованої Запорізької області. Яких спочатку завозять як різноробочих, але також їх завозять на Запорізьку лінію фронту", — повідомив Іван Федоров.

Проживають вони поблизу запорізької лінії фронту, а саме — у Токмаку та Молочанську. Їх почали помічати там місцеві мешканці.

"Що цікаво, то вони дійсно їх вдягають у форму комунальників для того, щоб якимось чином закамуфлювати, але насправді це найманці, які будуть виконувати бойові задачі. Вони в якихось місцях зʼявляються як двірники, а потім перевдягаються вже у військових", — сказав мер Мелітополя.

Нагадаємо, у ГУР заявили, що 14 січня місцеві сили опору в Мелітополі підірвали російських окупантів разом з технікою.