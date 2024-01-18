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Россияне свозят военных наемников из Кении на запорожское направление, — мэр Мелитополя

18 января 2024 15:43
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Россияне свозят военных наемников из Кении на запорожское направление, — мэр Мелитополя
Мэр Мелитополя Иван Федоров. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Россияне начали свозить кенийских наемников на запорожское направление фронта. Они были замечены в Токмаке и Молочанске, замаскированные под коммунальных работников.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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У россиян наблюдаются значительные проблемы с мобилизацией в армию. Об этом свидетельствует то, что они начали свозить в Запорожскую область новые подразделения.

"Что интересно — это наемники из Кении, которых они презентуют на территории временно оккупированной Запорожской области. Которых сначала завозят как разнорабочих, но их также завозят на Запорожскую линию фронта", — сообщил Иван Федоров.

Проживают они вблизи запорожской линии фронта, а именно в Токмаке и Молочанске. Их начали замечать там местные жители.

"Что интересно, они действительно их одевают в форму коммунальщиков для того, чтобы каким-то образом закамуфлировать, но на самом деле это наемники, которые будут выполнять боевые задачи. Они в каких-то местах появляются как дворники, а затем переодеваются уже в военных", — сказал мэр Мелитополя.

Напомним, в ГУР заявили, что 14 января местные силы сопротивления в Мелитополе взорвали российских оккупантов вместе с техникой.

российские войска
Запорожская область
Кения
военные
Иван Федоров
Мелитополь

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