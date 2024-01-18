Россияне свозят военных наемников из Кении на запорожское направление, — мэр Мелитополя

Мэр Мелитополя Иван Федоров. Фото: google.com

Россияне начали свозить кенийских наемников на запорожское направление фронта. Они были замечены в Токмаке и Молочанске, замаскированные под коммунальных работников.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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У россиян наблюдаются значительные проблемы с мобилизацией в армию. Об этом свидетельствует то, что они начали свозить в Запорожскую область новые подразделения.

"Что интересно — это наемники из Кении, которых они презентуют на территории временно оккупированной Запорожской области. Которых сначала завозят как разнорабочих, но их также завозят на Запорожскую линию фронта", — сообщил Иван Федоров.

Проживают они вблизи запорожской линии фронта, а именно в Токмаке и Молочанске. Их начали замечать там местные жители.

"Что интересно, они действительно их одевают в форму коммунальщиков для того, чтобы каким-то образом закамуфлировать, но на самом деле это наемники, которые будут выполнять боевые задачи. Они в каких-то местах появляются как дворники, а затем переодеваются уже в военных", — сказал мэр Мелитополя.

Напомним, в ГУР заявили, что 14 января местные силы сопротивления в Мелитополе взорвали российских оккупантов вместе с техникой.