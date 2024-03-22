Російська ракетна атака по Україні — ЗАЕС перебуває на межі блекауту

Запорізька атомна електростанція. Фото: Укрінформ

Запорізька атомна електростанція перебуває на межі чергового блекауту. Внаслідок російської ракетної атаки вранці 22 березня відключилася зовнішня лінія, яка з'єднує тимчасово окупований об'єкт з енергосистемою України.

Про це повідомили в Енергоатомі.

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"ЗАЕС вчергове на межі блекауту Сьогодні, 22 березня 2024 року, під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України", — сказали в Енергоатомі, коментуючи наслідки ранкових обстрілів.

Там зазначили, що наразі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна", яку нещодавно відремонтували енергетики. Вона не працювала досить тривалий час внаслідок російського обстрілу.

"Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції", — наголосив очільник Енергоатому Петро Котін.

Варто наголосити, що від початку російської окупації ЗАЕС пережила вже вісім блекаутів та один частковий — із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. У разі їх відмови це загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок обстрілів вранці 22 березня є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях.

До слова, близько 4:46 в Україні оголосили повітряну тривогу, яка була пов'язана зі зльотом МіГ-31К. Незабаром після цього у Кривому Розі пролунали вибухи. Серія вибухів прозвучала у Запоріжжі, а також на Хмельниччині.