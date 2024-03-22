Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Российская ракетная атака по Украине — ЗАЭС находится на грани блэкаута arrow

Российская ракетная атака по Украине — ЗАЭС находится на грани блэкаута

22 марта 2024 07:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Российская ракетная атака по Украине — ЗАЭС находится на грани блэкаута
Запорожская атомная электростанция. Фото: Укринформ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Запорожская атомная электростанция находится на грани очередного блэкаута. В результате российской ракетной атаки утром 22 марта отключилась внешняя линия, соединяющая временно оккупированный объект с энергосистемой Украины.

Об этом сообщили в Энергоатоме.

Читайте также:

Какая ситуация на ЗАЭС

"ЗАЭС в очередной раз на грани блэкаута. Сегодня, 22 марта 2024 года, во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с Украиной", — сказали в Энергоатоме, комментируя последствия утренних обстрелов.

Там отметили, что в настоящее время атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная", которую как раз недавно отремонтировали энергетики. Она не работала довольно продолжительное время в результате российских обстрелов.

"Такая ситуация крайне опасна и чревата наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции", — подчеркнул глава Энергоатома Петр Котин.

Следует отметить, что с начала российской оккупации ЗАЭС пережила уже восемь блэкаутов и один частичный с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. В случае их отказа это чревато развитием ядерной и радиационной аварии.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате обстрелов утром 22 марта есть попадания и повреждение объектов генерации в разных областях.

К слову, около 4:46 в Украине объявили воздушную тревогу, связанную со взлетом МиГ-31К. Вскоре после этого в Кривом Роге раздались взрывы. Серия взрывов прозвучала в Запорожье, а также в Хмельницкой области.

война
россияне
Запорожская область
обстрелы
ЗАЭС
оккупанты
война в Украине
энергетика
блэкаут

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом