Российская ракетная атака по Украине — ЗАЭС находится на грани блэкаута

Запорожская атомная электростанция. Фото: Укринформ

Запорожская атомная электростанция находится на грани очередного блэкаута. В результате российской ракетной атаки утром 22 марта отключилась внешняя линия, соединяющая временно оккупированный объект с энергосистемой Украины.

Об этом сообщили в Энергоатоме.

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Какая ситуация на ЗАЭС

"ЗАЭС в очередной раз на грани блэкаута. Сегодня, 22 марта 2024 года, во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с Украиной", — сказали в Энергоатоме, комментируя последствия утренних обстрелов.

Там отметили, что в настоящее время атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная", которую как раз недавно отремонтировали энергетики. Она не работала довольно продолжительное время в результате российских обстрелов.

"Такая ситуация крайне опасна и чревата наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции", — подчеркнул глава Энергоатома Петр Котин.

Следует отметить, что с начала российской оккупации ЗАЭС пережила уже восемь блэкаутов и один частичный с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. В случае их отказа это чревато развитием ядерной и радиационной аварии.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате обстрелов утром 22 марта есть попадания и повреждение объектов генерации в разных областях.

К слову, около 4:46 в Украине объявили воздушную тревогу, связанную со взлетом МиГ-31К. Вскоре после этого в Кривом Роге раздались взрывы. Серия взрывов прозвучала в Запорожье, а также в Хмельницкой области.