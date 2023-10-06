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Російська система ППО збила свій літак біля Маріуполя, — ЗМІ

6 жовтня 2023 16:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російська система ППО збила свій літак біля Маріуполя, — ЗМІ
Дим внаслідок збиття літака біля Маріуполя. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 6 жовтня, російська система протиповітряної оборони збила свій же літак. Це відбулося біля тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Успішна робота російської ППО

Спочатку у мережі з'явилася інформація про збитий російський літак біля Маріуполя. За інформацією Telegram-каналів, це сталося внаслідок роботи ППО окупантів. 

Росіяни скаржаться, що з такими темпами роботи російської ППО вони залишаться без авіації. Внаслідок падіння літака пілот вижив. 

"Льотчик вийшов на зв'язок з екіпажами ПСО", — йдеться у повідомленні. 

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Допис російського Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Малі розбився російський літак Іл-76. Його, ймовірно, використовували "вагнерівці".

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