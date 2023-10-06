Російська система ППО збила свій літак біля Маріуполя, — ЗМІ
Сьогодні, 6 жовтня, російська система протиповітряної оборони збила свій же літак. Це відбулося біля тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Успішна робота російської ППО
Спочатку у мережі з'явилася інформація про збитий російський літак біля Маріуполя. За інформацією Telegram-каналів, це сталося внаслідок роботи ППО окупантів.
Росіяни скаржаться, що з такими темпами роботи російської ППО вони залишаться без авіації. Внаслідок падіння літака пілот вижив.
"Льотчик вийшов на зв'язок з екіпажами ПСО", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Малі розбився російський літак Іл-76. Його, ймовірно, використовували "вагнерівці".