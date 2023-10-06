Российская система ПВО сбила свой самолет возле Мариуполя, — СМИ
Сегодня, 6 октября, российская система противовоздушной обороны сбила свой самолет. Это произошло возле временно оккупированного Мариуполя Донецкой области.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Успешная работа российской ПВО
Первоначально в сети появилась информация о сбитом российском самолете возле Мариуполя. По информации Telegram-каналов, это произошло в результате работы ПВО оккупантов.
Россияне жалуются, что с такими темпами работы российской ПВО они останутся без авиации. В результате падения самолета пилот выжил.
"Летчик вышел на связь с экипажами ПСО", — говорится в сообщении.
Напомним, в Мали разбился российский самолет Ил-76. Его, вероятно, использовали "вагнеровцы".