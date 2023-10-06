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Российская система ПВО сбила свой самолет возле Мариуполя, — СМИ

6 октября 2023 16:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российская система ПВО сбила свой самолет возле Мариуполя, — СМИ
Дым в результате сбития самолета возле Мариуполя. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 6 октября, российская система противовоздушной обороны сбила свой самолет. Это произошло возле временно оккупированного Мариуполя Донецкой области.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Успешная работа российской ПВО

Первоначально в сети появилась информация о сбитом российском самолете возле Мариуполя. По информации Telegram-каналов, это произошло в результате работы ПВО оккупантов.

Россияне жалуются, что с такими темпами работы российской ПВО они останутся без авиации. В результате падения самолета пилот выжил.

"Летчик вышел на связь с экипажами ПСО", — говорится в сообщении.

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Пост российского Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, в Мали разбился российский самолет Ил-76. Его, вероятно, использовали "вагнеровцы".

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