Российская система ПВО сбила свой самолет возле Мариуполя, — СМИ

Дым в результате сбития самолета возле Мариуполя. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 6 октября, российская система противовоздушной обороны сбила свой самолет. Это произошло возле временно оккупированного Мариуполя Донецкой области.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Успешная работа российской ПВО

Первоначально в сети появилась информация о сбитом российском самолете возле Мариуполя. По информации Telegram-каналов, это произошло в результате работы ПВО оккупантов.

Россияне жалуются, что с такими темпами работы российской ПВО они останутся без авиации. В результате падения самолета пилот выжил.

"Летчик вышел на связь с экипажами ПСО", — говорится в сообщении.

Пост российского Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, в Мали разбился российский самолет Ил-76. Его, вероятно, использовали "вагнеровцы".